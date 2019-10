UeD | ancora Ida e Riccardo show Ma stavolta finisce male | in lacrime E tutti contro il

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Non passa puntata del Trono Over che non si parli di Ida Platano. La dama, che ormai insidia il primato di Gemma Galgani, sta fecendo discutere per il suo rapporto con. Se, da parte sua, Gemma è infatti al centro delle polemiche di Tina Cipollari e, da qualche giorno, anche da parte di altri personaggi del programma, tra cui proprio alcune dame, Ida Platano tiene banco tra i fan. La sua storia conha infatti tenuto incollati gli spettatori allo schermo. E sembra poter arrivare a un punto di svolta. L’ultima puntata di Uomini e Donne ha infatti dato nuovi spunti. Lei ha iniziato a sentirsi telefonicamente con Armando ed Ivan. In ogni caso, entrambi hanno capito che la dama del parterre femminile non èpronta a nuove conoscenze. Guarnieri si è visto per pura casualità con Valentina e i due sono stati a parlare in mezzo alla strada per ore ed ore. Nonostante ciò, ...