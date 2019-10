Tumore al seno | i cibi si e i cibi no

Venezia : parte il 'Vaporetto rosa' - per prevenzione Tumore al seno (2) : (AdnKronos) - Cinque le tappe del Vaporetto Rosa: questo pomeriggio, dopo aver percorso il Canal Grande, è stato ormeggiato a Ca' Farsetti per ospitare a bordo visite senologiche dalle 15 alle 17 (la prima a sottoporsi agli accertamenti è stata proprio la presidente del Consiglio). Sabato 7 ottobre

Venezia : parte il ‘Vaporetto rosa’ - per prevenzione Tumore al seno : Venezia, 30 set. (AdnKronos) – Un viaggio all’insegna della prevenzione e della sensibilizzazione. E’ partito oggi da Piazzale Roma, per la prima delle sue cinque tappe in laguna e terraferma, il “Vaporetto Rosa”, imbarcazione che promuove la prevenzione del tumore al seno. A bordo medici specializzati a disposizione per fornire informazioni sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica del ...

Tumore al seno - a ottobre la prevenzione si fa sul treno con Frecciarossa : Tumore al seno, prevenzione sul treno. Dall'1 al 31 ottobre si tiene la 9 edizione di "Frecciarosa", promossa dal gruppo delle Ferrovie Stato Italiane

Tumore al seno triplo negativo : pembrolizumab aumenta la risposta patologica completa : Nel Tumore della mammella più difficile da trattare, quello triplo negativo, l’associazione di pembrolizumab e chemioterapia è in grado di eliminare le cellule tumorali nella mammella e nei linfonodi (risposta patologica completa) prima dell’intervento chirurgico. Lo dimostrano i risultati dello studio di fase 3 KEYNOTE-522 per il trattamento neoadiuvante (prima della chirurgia) e adiuvante (dopo la chirurgia) di pazienti con Tumore mammario ...

Tumore al seno avanzato : Ribociclib riduce del 28% il rischio di morte in donne in post-menopausa : Novartis annuncia oggi i risultati dello studio clinico MONALEESA-3 che mostrano come Ribociclib abbia conseguito un miglioramento significativo della sopravvivenza globale (Overall survival, OS). Questo è il secondo studio di fase III in cui la terapia di combinazione con Ribociclib ha raggiunto l’endpoint secondario di sopravvivenza globale in un’analisi ad interim programmata. Lo studio MONALEESA-3 ha valutato l’efficacia e ...

Università di Buffalo : aglio e cipolla aiuterebbero a ridurre il rischio di Tumore al seno : Un recente studio condotto dalla ricercatrice Gauri Desai e da un gruppo di scienziati dell'Università di Buffalo, ha analizzato il perché le donne dell’isola caraibica di Porto Rico presentano un minor tasso di tumore al seno rispetto alle donne degli Stati Uniti continentali. Il soffritto di aglio e cipolla è la base di partenza per la preparazione di molti piatti della cucina portoricana come il ‘guisos’, molto simile ad uno stufato, oltre a ...

Paolo Stella - in rosa contro il Tumore al seno : Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019«Perché mi piace l’idea di fare qualcosa non solo dalla parte delle donne ma degli esseri umani», così Paola Stella, autore e influencer nonché direttore creativo e ambassador della Breast Cancer Campaign 2019, che unisce Airc ed Estée Lauder nel sostegno alla ricerca per ridurre ...

Tumore alla mammella : Data manager per la rete senologica della Sicilia : Tumore alla mammella, nasce la rete oncologica senologica della Sicilia ovvero una “Data manager” a supporto dei centri di riferimento.

Tumore al seno : l’assistente (virtuale) che non vi lascia sole : Quali sono i principali fattori di rischioOggi di Tumore al seno si guarisce?Cosa fare per prevenirlo, quali esami medici?E se si scopre di esserne affette, cosa è meglio fare? Qual è l'atteggiamento giusto da tenere?Qual è l'atteggiamento giusto da tenere?Rispondete sinceramente: sapreste cosa fare se palpandovi il seno, scopriste un piccolo nodulo? E se ravvisaste delle anomalie nel colore e nella forma del capezzolo? Molto probabilmente la ...

Dieta Mediterranea per dimagrire e prevenire il Tumore al seno : La Dieta Mediterranea per dimagrire e prevenire il tumore si basa su una alimentazione varia e ricca di alimenti che fanno bene alla salute

Tumore al seno - quando si può evitare la chemioterapia : Le donne con Tumore al seno metastatico possono evitare il ricorso alla chemioterapia, trattamento notoriamente molto pesante sia a livello fisico, sia dal punto di vista psicologico. Questa è la principale conclusione di una meta-analisi e di una revisione sistematica condotte da un team scientifico internazionale ma coordinato da alcuni esperti dell’Università Federico II di Napoli. I dettagli di questa importantissima ricerca sono stati ...