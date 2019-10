Tuffi | Tania Cagnotto | “A Tokyo andranno le migliori Vorrei lavorare al Coni

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ha lanciato il nuovo, personalissimo hashtag, #comunqueandrasarastatobello, e ha iniziato presto a“sodo” in palestra, già lo scorso 5 settembre. Si è goduta qualche ultimo giorno di mare in Sardegna, come “raccontato” dai social, e adesso l’aspettano tre mesi di “fuoco sull’acqua”, parafrasando il mottoper i Giochi di PyeongChang 2018, con un duplice obiettivo: essere la migliore in Italia dai tre metri synchro, assieme a Francesca Dallapé, diciamo indicativamente da gennaio e marzo 2020, e poi, eventualmente, strappare un pass per quella che sarebbe, questa volta sì, la sua ultima Olimpiade, e anche la sesta (la prima a 15 anni, Sydney 2000), un traguardo clamoroso, cioè2020.da Bolzano, figlia d’arte, classe ’85, la più grande tuffatrice italiana di sempre (1 oro iridato, 1 argento e 1 ...

