Tuffi - Tania Cagnotto : “A Tokyo andranno le migliori. Vorrei lavorare al Coni. Telecronista? Non fa per me” : Ha lanciato il nuovo, personalissimo hashtag, #comunqueandrasarastatobello, e ha iniziato presto a lavorare “sodo” in palestra, già lo scorso 5 settembre. Si è goduta qualche ultimo giorno di mare in Sardegna, come “raccontato” dai social, e adesso l’aspettano tre mesi di “fuoco sull’acqua”, parafrasando il motto CONI per i Giochi di PyeongChang 2018, con un duplice obiettivo: essere la migliore in ...