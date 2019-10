Trump | pressioni a premier australiano | nuova telefonata ' Voleva screditare Mueller'

Trump - New York Times : “Pressioni sull’Australia per screditare Mueller”. Camera : “Giuliani consegni carte su Zelensky” : Un’altra telefonata per fare pressioni su chi lo stava intralciando, questa volta con le sue indagini. Secondo quanto riportato dal New York Times Donald Trump avrebbe insistito con il premier australiano Scott Morrison in una recente conversazione telefonica perché aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l’indagine dell’ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. La ...