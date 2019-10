Trovata nel Lago d'Iseo una montagna di rifiuti alta 40 metri

Como - Trovata morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno : Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 48 anni è stata ritrovata morta in un sacco a pelo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, a uccidere la donna di origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45 anni, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha già Confessato. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso la donna dopo un litigio. E stato ...

Opera attribuita a Cimabue riTrovata nel nord della Francia : Il “Cristo deriso” è un'Opera su legno di piccole dimensioni (25,8 cm su 20,3 cm), dipinta a tempera a uovo su fondo dorato. Stimato fra 4 e 6 milioni di euro, sarà messo all’asta, a Senlis, il 27 ottobre

NBA – La Trovata geniale dei Nets : 10.000 magliette di Irving in regalo come sfottò nel derby contro i Knicks : I Brooklyn Nets regaleranno 10.000 casacche di Kyrie Irving ai tifosi presenti al Barklays Center in occasione del derby contro i Knicks: il playmaker è stato molto vicino a NY, salvo poi firmare con la squadra rivale Il derby è sempre il derby. In ogni sport, vincere è sempre gratificante, ma farlo contro i diretti rivali, magari della stessa città, è sempre una goduria. E l’NBA non fa certo eccezione! La città di New York vive uno dei ...

Rimini - perde la fede in mare : riTrovata nel giorno dell’anniversario di nozze : La telefonata inattesa è arrivata alla vigilia del diciassettesimo anniversario di nozze. A trovare l'anello un appassionato cercatore che, munito di metal detector, si era messo in cerca in mare. Ci sono volute però ben due spedizioni in mare e ore di ricerca per riuscire a trovare la fede nel fondale.Continua a leggere

Nello scarico del bagno Trovata una pistola rubata : L'arma è stata rinvenuta dalla Polizia di Stato in un appartamento nel centro di Napoli insieme a 6 cartucce e a una bustina di cocaina, Era nascosta nella cassetta di scarico del water. Una pistola a tamburo marca Taurus calibro 357 magnum. A trovarla sono stati gli agenti della Polizia di Stato, a Napoli. L’hanno tirata fuori dal bagno di un appartamento dove gli era stata segnalata la presenza di armi e droga. Il ritrovamento è avvenuto ieri ...

Roma : ragazza Trovata impiccata nel parco : Brutta sorpresa per il custode del parco di Galla Placidia a Roma che, questa mattina all'alba, appena arrivato sul posto di lavoro, ha scoperto il corpo impiccato di una giovane ragazza. Il macabro ritrovamento sarebbe avvenuto all'incirca alle 6:45 di stamattina, 12 settembre, e l' uomo addetto alla custodia del parco, situato nell'omonima via in zona Portonaccio, avrebbe avvisato tempestivamente le autorità. Gli inquirenti, coadiuvati dalla ...

18enne Trovata morta nel parco : impiccata e con le mani legate. Un nuovo caso di cronaca scuote l’Italia : L’hanno trovata morta impiccata, la ragazza romana di 18 anni che stamattina è stata rinvenuta all’interno di un parco in via Galla Placidia, nei pressi di via Tiburtina. A scoprire il corpo della giovane, con le mani legate con delle fascette, è stato il custode del parco che questa mattina, intorno alle 6.45, stava aprendo gli ingressi. Sul caso sta indagando la polizia, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio: la giovane soffriva da ...

Giovane coppia Trovata morta nel letto : «Al loro fianco il figlioletto di 2 anni» Il commovente post della nonna : Sono stati trovati morti nella loro casa, e al loro fianco c?era il figlioletto di due anni, ancora vivo: è un dramma familiare quello avvenuto a Burton, in Inghilterra, protagonista una...

RiTrovata dal suo stalker dopo 5 anni : I miei dati rivelati dall'Enel : La ragazza si era trasferita a Torino per iniziare una nuova vita e nascondersi dall'ex stalker. Ma dopo cinque anni - per errore - all'uomo sono stati comunicati tutti i dati della vittima e il nuovo indirizzo. Rintracciata dal suo stalker per colpa dell'Enel. Questa vicenda assurda di Torino vede protagonista Grazia, nome di fantasia. La ragazza era fuggita nel capoluogo piemontese per nascondersi dal suo ex fidanzato, con cui aveva ...

RiTrovata dal suo stalker dopo cinque anni : "I miei dati rivelati per sbaglio dall'Enel" : Erano passati cinque anni da quando aveva visto per l’ultima volta il suo stalker, ma la donna aveva continuato a vivere nell’incubo che potesse cercare lei e la sua famiglia. E proprio per questo aveva deciso di fuggire dalla Puglia e trasferirsi a Torino, dove sperava di trovare finalmente un po’ di serenità. Ma proprio una volta trasferitasi nella città, lo stalker l’ha Ritrovata. A raccontare la storia ...

Donna Trovata morta nel parco in un lago di sangue : arrestato il marito : Il corpo senza vita di Eleonora Perraro è stato rinvenuto nel giardino di un locale di Nago, provincia di Trento. Il coniuge...

Rovereto - 43enne Trovata morta nel giardino di un locale : il compagno è sospettato di averla uccisa dopo una lite : Una donna di 43 anni è stata trovata morta a Nago Torbole, nel Garda trentino, nel giardino vicino a un locale. Sul corpo della vittima, residente a Rovereto, sono stati trovati segni di gravi lesioni. Secondo quanto riporta La voce del Trentino, i carabinieri, intervenuti la mattina del 5 settembre dopo una telefonata del compagno, sospettano che sia stato proprio lui a ucciderla. Stando alle ricostruzioni, i due ieri sera avevano avuto una ...

Orrore nel casolare - dopo l'incendio Trovata donna carbonizzata : ipotesi e sospetti : Sotto le macerie di un casolare andato a fuoco due notti fa a Castello d'Argile, non lontano da Bologna. Il cadavere sarebbe...