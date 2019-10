Trovano in campagna tante scatole di cartone | si avvicinano e vedono che sono piene di

Fonte : baritalianews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Questa vicenda è accaduta in Colombia dove, qualcuno che è voluto rimanere anonimo, durante una passeggiata nel Comune rurale di Sampues ha avvistatodi. Incuriosito si è avvicinato e ha visto che dentro cerano tantissimi soldi. Questo qualcuno ha pensato di fare una telefonata, dicevamo anonima, in polizia per avvisare del ritrovamento. La polizia è arrivata sul posto e ha effettivamente trovato ciò che era stato detto,ha preso i soldi chestati successivamente quantificati in 41 milioni di dollari. La polizia anche se per il momento non ha arrestato nessuno ha fatto sapere che il danaro è “probabilmente il frutto di qualche operazione illegale”. La polizia non sa nulla su chi ha fatto questo ritrovamento però ha deciso di far monitorare cosmente la zona per provare così a rintracciare il responsabile dell’abbandono di quella ...

giannisarzana : Salvini e leghisti avete capito come si fa guardate e imparate, invece di disertare i tavoli delle trattative per a… - Lisander73 : @Gazzetta_it da interista sono convinto che questi dirigenti del #milan non hanno potuto fare campagna acquisti a c… - scatto_da_fermo : @LucioMM1 @AlessioPessott @DinoDiGrazia @ricpuglisi @RobertoBurioni @cons_mascherato @aledenicola Era una campagna… -