Trine 4 The Nightmare Prince | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in uno story trailer : L'importante casa editrice indie Modus Games ha oggi rilasciato un trailer incentrato sulla storia, che mostrerà nel dettaglio cosa c'è in gioco nel mondo di Trine 4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che fa un glorioso ritorno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l'8 ottobre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games assieme al trailer:Leggi altro...

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in un interessante video dietro le quinte : Modus Games ha oggi pubblicato un nuovo video "dietro le quinte" per Trine 4: The Nightmare Prince, il ritorno di una delle più amate serie d'avventura co-op. Il terzo video della serie Indie Access di Modus mostra la paurosa schiera di nemici e i difficili rompicapo che affronteremo al lancio, confermato per l'8 ottobre 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games seguito dal trailer di presentazione del gioco:Leggi altro...

Trine 4 : The Nightmare Prince ha una data di uscita - pubblicato un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa, i maestri del fantasy Frozenbyte e l'editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione per l'atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.Assieme all'annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 ottobre al prezzo rispettivamente di 29,99€ ...