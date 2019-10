Trento-Galatasaray oggi | EuroCup basket | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Comincia quest’l’2019-2020 per l’Aquila, che parte da uno degli ostacoli più complessi di un girone D particolarmente intrigante: il. La formazione turca ha proceduto a effettuare un rinnovamento non di poco conto, cambiando metà roster rispetto allo scorso anno. Per il momento, è anche costretta a sostituire l’ala grande titolare, dal momento che l’infortunio di Marko Arapovic ha obbligato la società a intervenire sul mercato per prendere Ben Moore, visto in più occasioni in G League.torna sul palcoscenico europeo dopo che, lo scorso anno, non ha superato la prima fase. Oltre al cambio di coach (da Maurizio Buscaglia a Nicola Brienza), la Dolomiti Energia si è anche assicurata le prestazioni di Alessandro Gentile, diventato di colpo una delle principali attrazioni della seconda competizione ...

