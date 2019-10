Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 01-10-2019 ore 09 : 00 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA TRA LA TRIONFALE E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI ...

Traffico Roma del 01-10-2019 ore 08 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA TRA LA TRIONFALE E LA PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA IN ENTRATA IN CITTA CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE POI ...

Traffico Roma del 01-10-2019 ore 08 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE AUMENTANO LE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN ...

Traffico Roma del 01-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE CHE RITROVIAMO ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA BISS A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BISS SUBITO DOPO L’USCITA DAL RACCORDO ANULARE. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano della a24 rm- te da via fiorentini al raccordo anulare e proseguendo in autostrada, la a24, code per lavori TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DEL ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA SALARIA E CASSI BISS, QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BISS SUPITO DOPO L’USCITA DAL RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA SALARIA E CASSI BISS, QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BISS SUPITO DOPO L’USCITA DAL RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano della a24 rm- te da via fiorentini al raccordo anulare e proseguendo in autostrada, la a24, code per lavori ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. rallentamenti e code in uscita dalla citta’ sul tratto urbano della a24 rm- te da via fiorentini al raccordo anulare e proseguendo in autostrada, la a24, code per lavori ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PESCATORI. INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA Roma EST E L’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PESCATORI. INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER Traffico E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI . INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN ...

Traffico Roma del 30-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E VIA APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER Traffico E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI . INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN ...