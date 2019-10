TORTELLINO AL POLLO Salvini contro l' arcivescovo Zuppi ' cancellano la nostra storia'

Bologna - il vescovo Zuppi lancia il TORTELLINO al pollo per i musulmani. E il centrodestra reagisce : Alla festa di San Petronio venerdì verrà offerta anche la versione "accogliente" senza maiale. La Lega: "Un'offesa, erano meglio i tortelloni". Il programma delle celebrazioni per il patrono della città

Bologna - l’arcivescovo Zuppi lancia il TORTELLINO al pollo per i musulmani in occasione della festa di San Petronio : Ricotta, parmigiano, uova e carne di pollo al posto di prosciutto, mortadella e lombo. L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi ‘buona’ anche anziani che vogliono stare leggere e per i musulmani che non possono mangiarlo, fa prevedibilmente insorgere il ...