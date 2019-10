Titoli e aperture | la manovra economica e la sterilizzazione dell' Iva spiegate dai

Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) È stato sterilizzato e scongiurato l'aumento'Iva. Il governo ha dato così il via libera allada quasi 30 miliardi. L'approvazione ha creato però forti contrasti nella maggioranza, specie tra Renzi e il Pd, tanto che il premier Giuseppe Conte deve precisare: Renzi non ha nessuna golden share. Ma il governo Conte 2 ha margini davvero ristretti per ladi Bilancio 2020, e la nota di aggiornamento al Def sembra confermarlo. CORRIEREA SERA, l'Iva non aumenta Il governo vara il piano da circa 30miliardi. Crescita Pil: +0,6% nel 2020 LA REPUBBLICA Governo inL'asse Di Maio-Renzi blocca l'aumento selettivo'Iva. Meno fondi per il taglio del cuneo fiscale Conte: caccia agli evasori, recupereremo 7 miliardi. Bonus “Befana” per chi paga con carta di credito Voto a 16 anni, dal M5S a Zingaretti tutti d'accordo: facciamolo LA STAMPA Iva ...

Agenzia_Italia : I titoli e le aperture dei quotidiani in edicola #rassegnastampa - Piergiulio58 : Titoli e aperture: dal voto ai sedicenni alle tensioni per la manovra. I giornali di oggi in edicola. - zazoomnews : Titoli e aperture: dal voto ai sedicenni alle tensioni per la manovra. I giornali di oggi in edicola - #Titoli… -