The Politician | quando House of Cards incontra Wes Anderson al liceo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Niccolò Sandroni The: ambizioni politiche di un giovane studente e stile alla Wesnella nuova serie tv di Ryan Murphy per Netflix Uscita da poco su Netflix, Theè l’ultima serie tv di Ryan Murphy, l’ideatore di successi quali Nip/Tuck, Glee ed American Horror Story. Ormai è assodato, la politica è fonte di grande intrattenimento, se poi diventa il tema centrale di una serie tv, il successo è (quasi) assicurato. Con un grado più o meno elevato di prestigio infatti si passa da Scandal fino ad arrivare adof, ed ora entra di diritto in questa lista anche l’ultima serie tv di Ryan Murphy, The. Questa volta però la corsa elettorale tra i candidati, con sondaggi, proposte, nomine di vice e scandali vari, non vede partecipare democratici o repubblicani, elezioni primarie o generali, ma due giovani studenti in lizza per la ...

janezckalrg : me jukie’ con The Politician. - Mouricato : The politician eh massa - valencciaga : Alta serie the politician ALTA -