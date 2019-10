Terrorismo | sì unanime Camera a mozione Megalizzi**

Fonte : calcioweb.eu

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Laha approvato all'unanimità, con 352 voti a favore, laconcernente iniziative volte a onorare la memoria di Antonio Megalizzi, tragicamente scomparso a seguito dell'attentato terroristico dell'11 dicembre 2018 a Strasburgo, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una borsa di studio. Presenti in tribuna la mamma e la fidanzata del giovane, salutate con un lungo applauso dell'Aula. Assenti i deputati della Lega, che oggi ha deciso di non partecipare ai lavori parlamentari per protestare contro l'attribuzione del reddito di cittadinanza ad ex terroristi.

