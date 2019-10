Terminate le riprese di Sabrina 3 su Netflix | breve pausa prima di tornare sul set per la

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) La produzione di3 suha ufficialmente chiuso i battenti. Con un post, pubblicato dalla Hollywood North Buzz, il cui scopo è quello di informare i fan sugli spostamenti degli attori e sulleintorno l'area di Vancouver, si apprende che ledella terza stagione si sono concluse. Non ci sono ancora dettagli sul rilascio dei nuovi episodi, ma è certo che nel finale vedremo qualcosa di interessante. Da alcune foto emerse dal dietro le quinte, Langley è diventato il set per l'allestimento di un tendone da circo. Rivedremo ovviamente la protagonista, interpretata dalla giovane Kiernan Shipka, e il co-star Chance Perdomo nel ruolo del cugino di, Ambrose Spellman. Il post inoltre allude al fatto che la produzione si fermerà per unperiododi cominciare a girare la quarta stagione, già confermata dalo scorso anno. Le Terrificanti ...

