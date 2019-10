Tennis | frasi choc alla raccattapalle minorenne | arbitro sospeso

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Gabriele Laganà Le presunte molestie sono accadute durante un incontro al torneo del Circolo del1898 di Firenze. L’avrebbe anche deriso iti in campo Undi, Gianluca Moscarella, è statodall’Atp per aver rivoltomoleste ad unadi 13 anni durante un incontro tra Enrico DValle e Pedro Sousa al torneo del "Circolo delFirenze 1898" alle Cascine, uno dei più antichi e rinomati d'Italia. “Sei fantastica, sei molto sexy”, avrebbe detto in più occasioni il giudice di gareminore. Per fare luce sull’inquietante vicenda, l’Atp ha avviato un'inchiesta interna, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno. A documentare lec’è anche un video dell’incontro con un sonoro. L’, uno dei cinque giudici di sedia italiani più rinomati a apprezzati del circuito internazionale, oltre alle battute ...

