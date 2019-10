Tennis | ATP Tokyo 2019 | buona la prima per Novak Djokovic | sconfitto Popyrin in due set

Tennis - ATP Pechino 2019 : Andy Murray elimina all’esordio Matteo Berrettini. Tie-break fatali per l’azzurro : E’ una prima volta contro Andy Murray molto amara per Matteo Berrettini. Il Tennista romano è stato sconfitto all’esordio del torneo ATP di Pechino dallo scozzese in due Tie-break dopo poco più di due ore di grande battaglia. Sicuramente un sorteggio sfortunato per l’azzurro, che era testa di serie numero otto, ma nello stesso tempo anche un ko pesante per Berrettini, che cercava punti importanti in ottica ATP Finals. Questa ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : i risultati del 30 settembre. Avanzano Zverev e Khachanov - fuori Marco Cecchinato : Scattato il tabellone principale di singolare del torneo ATP 500 di Pechino: sul cemento cinese sono andati in scena sette incontri, col primo turno che verrà completato domani con i restanti nove. Esce subito l’azzurro Marco Cecchinato, che cede in tre partite al qualificato transalpino Jeremy Chardy, il quale si impone in rimonta con lo score di 6-7 (7) 6-3 7-6 (4). Avanza il numero 2 del tabellone, il teutonico Alexander Zverev, che ...

Tennis - ATP 500 Tokyo 2019 : risultati 30 settembre. Esordi vincenti per Pouille e Cilic - Sonego fuori : Con i cinque incontri iniziali di primo turno si è aperto l’ATP 500 di Tokyo, impreziosito quest’anno dalla presenza del numero 1 del mondo Novak Djokovic, che Esordirà domani. Andiamo invece a vedere quanto accaduto oggi. Si conclude subito l’avventura dell’unico italiano in gara, Lorenzo Sonego, battuto dal sudcoreano Hyeon Chung in rimonta per 3-6 6-3 6-4. Il prossimo ostacolo di quest’ultimo è rappresentato dal ...

Tennis - ATP Tokyo 2019 : Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno. Vince in rimonta Chung in tre set : Sconfitta amara per Lorenzo Sonego nel primo turno dell’ATP di Tokyo (Giappone). L’azzurro è stato eliminato al primo turno in tre set dal sudcoreano Hyeon Chung (n.143 ATP) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 13 minuti di partita. Un match ben giocato dal piemontese nel primo parziale ma poi la regolarità dell’asiatico ha fatto la differenza e l’azzurro ha faticato con il proprio Tennis. Nel primo set ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Marco Cecchinato subito eliminato. Sconfitta in tre set con il francese Chardy : E’ un compleanno amaro per Marco Cecchinato. Il siciliano ha compiuto oggi 27 anni, ma è stato sconfitto all’esordio del torneo ATP di Pechino dal francese Jeremy Chardy con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco. Un primo set di grandissimo equilibrio. I due Tennisti tengono i loro turni di servizio senza concedere palle break e di conseguenza si va al tie-break. Chardy riesce ad allungare e si porta ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : vittoria di Alex De Minaur - battuto in finale Adrian Mannarino : In una combattutissima finale dell’ATP 250 sul cemento cinese di Zhuhai il giovane australiano Alex De Minaur ha battuto in finale col punteggio di 7-6 6-4 il francese Adrian Mannarino dopo due ore e 6 minuti di gioco. La particolarità di questo match è che il 20enne nativo di Sydney non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario mentre ne ha avute ben dodici che non ha sfruttato, mentre la tredicesima, che coincideva anche con il ...

Tennis - ATP 250 Chengdu 2019 : Pablo Carreno Busta vince il torneo - battuto in finale Alexander Bublik dopo tre lottati set : Pablo Carreno Busta è il trionfatore del torneo ATP 250 di Chengdu per l’edizione 2019, la quarta della storia. Il giocatore spagnolo batte in finale il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(2), conquistando così il suo primo titolo da due anni abbondanti a questa parte, dato che l’ultima volta aveva trionfato in Portogallo nel maggio 2017. L’iberico, in base al risultato del francese Adrian Mannarino nella ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : la finale sarà tra Adrian Mannarino ed Alex De Minaur : Saranno il francese Adrian Mannarino e l’australiano Alex De Minaur ad affrontarsi nell’ultimo atto del torneo ATP di Zhuhai. Il transalpino ha superato in tre set lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-0 4-6 6-1; mentre è stato molto più netta la vittoria di De Minaur, che ha superato addirittura con un doppio 6-2 Roberto Bautista Agut. Si tratta della seconda finale stagione per Mannarino, che aveva già giocato quella ...

Tennis - ATP 250 Chengdu 2019 : Alexander Bublik e Pablo Carreno Busta raggiungono la finale : Saranno il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Pablo Carreno Busta a giocare la finale del torneo ATP 250 di Chengdu, nella provincia del Sichuan (di cui è capoluogo), in Cina. Sarà la seconda occasione in cui i due si confronteranno, dopo averlo già fatto nei quarti di finale a Mosca nel 2016 (allora vinse l’iberico al tie-break del terzo set). Con il successo conclusivo, il kazako andrebbe molto vicino ai primi 40 del mondo (best ...

Tennis - ATP 250 Chengdu 2019 : Bublik elimina Dimitrov - Harris in semifinale da lucky loser : Giornata piena di lotte in campo, quella vissuta all’ATP 250 di Chengdu con i quarti di finale. Tre incontri su quattro si sono conclusi al terzo set, e in due casi si sono verificate delle sorprese di maggiore o minore entità. Nella parte alta del tabellone il canadese Denis Shapovalov pone fine all’avventura del bielorusso Egor Gerasimov, battendolo in poco più di un’ora e mezza per 6-4 3-6 6-3: in tutto l’incontro si ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi eliminato ai quarti da Roberto Bautista Agut : SI ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Zhuhai: sul cemento cinese l’azzurro cede alla testa di serie numero due del tabellone di singolare, l’iberico Roberto Bautista Agut, che si impone in un’ora e venti minuti di gioco, con un duplice 6-2. Nel primo set i primi tre giochi sono combattutissimi, con Seppi che spreca un break point nel game d’apertura ed altre tre nel terzo, mentre ...

Tennis – David Ferrer sarà direttore del torneo ATP 500 di Barcellona : David Ferrer sarà il nuovo direttore del torneo ATP 500 di Barcellona: Albert Costa si dedicherà all’organizzazione della nuova Coppa Davis Dopo aver lasciato il Tennis giocato, David Ferrer tornerà in una veste diverse nel mondo che tanto ha amato. Lo spagnolo sarà infatti il nuovo direttore dell’ATP 500 di Barcellona, un torneo che negli ultimi anni si è imposto come uno fra i più prestigiosi della categoria 500, nonchè della ...