Temptation Island Vip | l' epico falò di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano

Temptation Island VIP 2019/ Pagelle : la corsa di Stefano negli annali del trash : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, Pagelle 4a puntata: Anna Pettinelli e Stefano Macchi conquistano tutti. Il web pazzo per la coppia!

Ascolti Tv lunedì 30 settembre - ascolti Temptation Island a 3 - 3 milioni - Montalbano a 4 - 6 : ascolti Tv lunedì 30 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il Commissario Montalbano – Rai 1 – 4.590 milioni e 20.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 3.326 milioni e 20.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti TV | Lunedì 30 settembre 2019. Temptation Island tocca il 20.2% - Montalbano 20.4%. Stasera Tutto E’ Possibile 7.8% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 30 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ...

Temptation Island Vip - Gabriele punta il dito contro Silvia : il divieto assurdo che gli impone : A Temptation Island Vip per Gabriele e Silvia l'avventura non volge nei migliori dei modi. Lui alle single sintetizza la sua situazione con la fidanzata così: "Vorrei essere libero di fare il verso del cinghiale". La frase non è passata inosservata al pubblico, che ha subito reagito con una certa il

Replica Temptation Island - la quarta serata visibile online su Mediaset Play : Ieri, lunedì 30 settembre, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip. I telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena e in particolare al falò di confronto tra Anna e Stefano. La donna è andata su tutte le furie vedendo i video del suo fidanzato, mentre quest'ultimo ha poi riferito di essere stato sempre in buona fede. Alla fine, i due hanno abbandonato insieme il programma delle tentazioni. Chi si fosse perso la ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Serena Enardu : “Pago si preoccupa soltanto del sesso con me - alle spese in casa devo pensarci io”” : Durante il falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu ha dovuto vedere alcuni video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Pago e la single tentatrice Valentina. I due si mostrano molto intimi ma la loro vicinanza non causa alcuna gelosia a Serena: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Poi però, sbotta dopo ...

“Dove sei?!”. Urla e dolore a Temptation Island Vip : lei è con l’altro. Alex Belli disperato nel cuore della notte : Non c’è pace per gli isolani di Temptation Island Vip. La quarta puntata ha lasciato strascichi importanti e pure le anticipazioni delle quinta non prometto nulla di buona. Al centro della discussione ci saranno infatti, tra gli altri, Alex Belli e Delia Duran, coppi da poco sbarcata in Sardegna e che da 11 mesi ha dato il via a una relazione che, a detta di tutti, sembra andare a gonfie vele. Bellissimi entrambi e molti innamorato, è una delle ...

Ascolti Tv lunedì 30 settembre - ascolti Temptation Island : ascolti Tv lunedì 30 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Temptation Island Vip - Serena e la confessione su Pago : "La casa è la mia e lui...". Ecco cosa non va : Continuano i colpi di scena per Pago e Serena a Temptation Island Vip. La coppia non deve solo fare i conti con Alessandro, il tentatore che sembra riuscire nell'intento di avvicinare la Enardu. I due infatti solo alle prese anche con delle questioni economiche. Sarebbe Serena a lamentare il fatto d

Anna Pettinelli regina di Temptation Island Vip : L’esperienza di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip si è conclusa in anticipo e il falò di confronto della coppia è stato uno dei più commentati sui social. Su Twitter, il nome della Pettinelli è entrato in trends e gli utenti della rete hanno eletto la conduttrice radiofonica la concorrente più simpatica e divertente di tutte le edizioni del reality show di Canale 5. Il falò di confronto immediato è stato richiesto da Anna ...

Temptation Island Vip - Pago in lacrime per Serena Enardu. Poi la rivelazione di lei : Non procedono bene le cose tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Lei sin dall’inizio ha stretto un forte rapporto con il single Alessandro e ormai, puntata dopo puntata, i due sono sempre più complici. L’ultimo filmato che la produzione mostra a Pago nel pinnettu, però, lo turba al punto da scoppiare a piangere e avere una reazione incontrollata nel villaggio. Si tratta dell’ennesimo filmato in cui Serena ammette l’attrazione per ...

«Temptation Island Vip 2019» : l’Anna Pettinelli Show : Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip ...

Temptation Island Vip - Chiara e Simone : c’è il colpo di scena : Temptation Island Vip, c’è il colpo di scena. La quarta puntata del docu reality di Alessia Marcuzzi è stata dominata dal falò di Anna Pettinelli e Stefano Marchi, che nonostante la sfuriata di lei ha avuto un lieto fine, ma non è stato l’unico confronto della serata. Dopo Anna, a prendere la decisione di avere un falò anticipato anche Chiara Esposito. La bellissima fidanzata di Simone Bonaccorsi ha ammesso di essere entrata a far parte del ...

Replica Temptation Island Vip - 4° appuntamento in streaming su MediasetPlay e in tv su La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il reality show Temptation Island Vip, di cui ieri sera è andata in onda la quarta delle sei puntate previste di questa edizione. Un appuntamento decisamente scoppiettante e a tratti ''infuocato'', nel quale per altre due coppie è giunto il momento dell'atteso confronto al falò finale. La puntata potrà essere rivista in Replica streaming sul portale gratuito Mediaset ma anche in televisione ...