Temptation Island Vip anticipazioni | Alex Belli furioso | “È finito”

Temptation Island - Anna Pettinelli furiosa con il fidanzato che flirta con la tentatrice : “La chiamavi bella patata - bella patata sono io” : “bella patata sono io non lei“, “Sto male Stefano sto male“: due frasi che hanno caratterizzato l’Anna Pettinelli Show e, come immaginabile, acceso l’ironia social. La speaker radiofonica durante la quarta puntata di Temptation Island Vip assiste a nuovi filmati che mostrano ancora una volta il feeling tra il fidanzato Stefano Macchi e la tenatrice Cecilia: “E’ un imbecille che non voglio più ...

Temptation Island Vip 2019 : la quarta puntata in sette momenti : Stefano e Anna - Temptation Island Vip Doppio trionfo dei sentimenti nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2019: nonostante i vari problemi affrontati a Is Morus Relais, le coppie formate da Anna Pettinelli e Stefano Macchi e da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono infatti riuscite a chiarire tutte le loro divergenze, scegliendo di uscire insieme dal reality condotto da Alessia Marcuzzi. Ecco i sette momenti più importanti ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : Tradimenti Tra le Coppie. Spunta un Bacio! : Nella prossima puntata di Temptation Island Vip vedremo come prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste, ma possiamo già anticipare che ci sarà un’inaspettato bacio tra una fidanzata e un tentatore. Scopriamo di chi si tratta e cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Nella prossima puntata di Temptation Island Vip vedremo cosa succederà alle tre coppie rimaste sull’isola, Serena e Pago, Gabriele e ...

Temptation Island Vip - Quarta puntata : Serena Enardu in Crisi! : Tempation Island Vip 2019, Quarta puntata: due coppie escono insieme rafforzando il loro rapporto. Ancora crisi per Pago e Serena! Temptation Island Vip, Quarta puntata: due coppie escono insieme e ricominciano da dove avevano lasciato. Ma quanta fatica per Anna Pettinelli e Stefano Macchi erano entrati sicuri della loro storia. Dentro infatti qualcosa è cambiato. Dopo i primi giorni nei quali la popolarissima conduttrice radiofonica aveva ...

Ascolti Temptation Island Vip : Marcuzzi regge contro Montalbano : Temptation Island Vip 2019, Ascolti: Alessia Marcuzzi regge contro Il commissario Montalbano Si è svolta ieri, lunedì 30 settembre 2019, una nuova sfida in Ascolti tra Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi e un’altra puntata in replica de Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti. E anche oggi, come tutte le mattine, poco dopo le 10.00 sono usciti i dati auditel con share e telespettatori di ieri. Temptation Island Vip 2, ...

Temptation Island Vip - l'epico falò di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano (video) : Il quarto appuntamento con il docu-reality su Canale 5, regala grandi risate e momenti indimenticabili nel confronto tra la speaker radiofonica il suo compagno.

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Temptation Island Vip - l'epico falò di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano : Il quarto appuntamento con il docu-reality su Canale 5, regala grandi risate e momenti indimenticabili nel confronto tra la speaker radiofonica il suo compagno.

Temptation Island VIP 2019/ Pagelle : la corsa di Stefano negli annali del trash : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, Pagelle 4a puntata: Anna Pettinelli e Stefano Macchi conquistano tutti. Il web pazzo per la coppia!

Ascolti Tv lunedì 30 settembre - ascolti Temptation Island a 3 - 3 milioni - Montalbano a 4 - 6 : ascolti Tv lunedì 30 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il Commissario Montalbano – Rai 1 – 4.590 milioni e 20.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 3.326 milioni e 20.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti TV | Lunedì 30 settembre 2019. Temptation Island tocca il 20.2% - Montalbano 20.4%. Stasera Tutto E’ Possibile 7.8% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 30 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ...

Temptation Island Vip - Gabriele punta il dito contro Silvia : il divieto assurdo che gli impone : A Temptation Island Vip per Gabriele e Silvia l'avventura non volge nei migliori dei modi. Lui alle single sintetizza la sua situazione con la fidanzata così: "Vorrei essere libero di fare il verso del cinghiale". La frase non è passata inosservata al pubblico, che ha subito reagito con una certa il

Replica Temptation Island - la quarta serata visibile online su Mediaset Play : Ieri, lunedì 30 settembre, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip. I telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena e in particolare al falò di confronto tra Anna e Stefano. La donna è andata su tutte le furie vedendo i video del suo fidanzato, mentre quest'ultimo ha poi riferito di essere stato sempre in buona fede. Alla fine, i due hanno abbandonato insieme il programma delle tentazioni. Chi si fosse perso la ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Serena Enardu : “Pago si preoccupa soltanto del sesso con me - alle spese in casa devo pensarci io”” : Durante il falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu ha dovuto vedere alcuni video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Pago e la single tentatrice Valentina. I due si mostrano molto intimi ma la loro vicinanza non causa alcuna gelosia a Serena: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Poi però, sbotta dopo ...