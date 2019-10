Temptation Island | Anna Pettinelli furiosa con il fidanzato che flirta con la tentatrice

Temptation Island Vip anticipazioni - Alex Belli furioso : “È finito” : Alex Belli e Delia Duran lasciano Temptation Island Vip 2? Il gesto inaspettato La penultima puntata di Temptation Island Vip, che andrà in onda lunedì prossimo alle 21.25 su canale5, sarà all’insegna dei colpi di scena. Dopo l’addio di Er Faina e Sharon, Ciro Esposito e Federica, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli e Stefano Macchi un’altra coppia è destinata a dire addio all’isola delle tentazioni, ...

Temptation Island Vip 2019 : la quarta puntata in sette momenti : Stefano e Anna - Temptation Island Vip Doppio trionfo dei sentimenti nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2019: nonostante i vari problemi affrontati a Is Morus Relais, le coppie formate da Anna Pettinelli e Stefano Macchi e da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono infatti riuscite a chiarire tutte le loro divergenze, scegliendo di uscire insieme dal reality condotto da Alessia Marcuzzi. Ecco i sette momenti più importanti ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : Tradimenti Tra le Coppie. Spunta un Bacio! : Nella prossima puntata di Temptation Island Vip vedremo come prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste, ma possiamo già anticipare che ci sarà un’inaspettato bacio tra una fidanzata e un tentatore. Scopriamo di chi si tratta e cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Nella prossima puntata di Temptation Island Vip vedremo cosa succederà alle tre coppie rimaste sull’isola, Serena e Pago, Gabriele e ...

Temptation Island Vip - Quarta puntata : Serena Enardu in Crisi! : Tempation Island Vip 2019, Quarta puntata: due coppie escono insieme rafforzando il loro rapporto. Ancora crisi per Pago e Serena! Temptation Island Vip, Quarta puntata: due coppie escono insieme e ricominciano da dove avevano lasciato. Ma quanta fatica per Anna Pettinelli e Stefano Macchi erano entrati sicuri della loro storia. Dentro infatti qualcosa è cambiato. Dopo i primi giorni nei quali la popolarissima conduttrice radiofonica aveva ...

Ascolti Temptation Island Vip : Marcuzzi regge contro Montalbano : Temptation Island Vip 2019, Ascolti: Alessia Marcuzzi regge contro Il commissario Montalbano Si è svolta ieri, lunedì 30 settembre 2019, una nuova sfida in Ascolti tra Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi e un’altra puntata in replica de Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti. E anche oggi, come tutte le mattine, poco dopo le 10.00 sono usciti i dati auditel con share e telespettatori di ieri. Temptation Island Vip 2, ...

Temptation Island Vip - l'epico falò di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano (video) : Il quarto appuntamento con il docu-reality su Canale 5, regala grandi risate e momenti indimenticabili nel confronto tra la speaker radiofonica il suo compagno.

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Temptation Island Vip - l'epico falò di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano : Il quarto appuntamento con il docu-reality su Canale 5, regala grandi risate e momenti indimenticabili nel confronto tra la speaker radiofonica il suo compagno.

Temptation Island VIP 2019/ Pagelle : la corsa di Stefano negli annali del trash : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, Pagelle 4a puntata: Anna Pettinelli e Stefano Macchi conquistano tutti. Il web pazzo per la coppia!

Ascolti Tv lunedì 30 settembre - ascolti Temptation Island a 3 - 3 milioni - Montalbano a 4 - 6 : ascolti Tv lunedì 30 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il Commissario Montalbano – Rai 1 – 4.590 milioni e 20.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 3.326 milioni e 20.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti TV | Lunedì 30 settembre 2019. Temptation Island tocca il 20.2% - Montalbano 20.4%. Stasera Tutto E’ Possibile 7.8% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 30 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ...

Temptation Island Vip - Gabriele punta il dito contro Silvia : il divieto assurdo che gli impone : A Temptation Island Vip per Gabriele e Silvia l'avventura non volge nei migliori dei modi. Lui alle single sintetizza la sua situazione con la fidanzata così: "Vorrei essere libero di fare il verso del cinghiale". La frase non è passata inosservata al pubblico, che ha subito reagito con una certa il

Replica Temptation Island - la quarta serata visibile online su Mediaset Play : Ieri, lunedì 30 settembre, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island Vip. I telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena e in particolare al falò di confronto tra Anna e Stefano. La donna è andata su tutte le furie vedendo i video del suo fidanzato, mentre quest'ultimo ha poi riferito di essere stato sempre in buona fede. Alla fine, i due hanno abbandonato insieme il programma delle tentazioni. Chi si fosse perso la ...

Temptation Island Vip - lo sfogo di Serena Enardu : “Pago si preoccupa soltanto del sesso con me - alle spese in casa devo pensarci io”” : Durante il falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu ha dovuto vedere alcuni video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Pago e la single tentatrice Valentina. I due si mostrano molto intimi ma la loro vicinanza non causa alcuna gelosia a Serena: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Poi però, sbotta dopo ...