TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019

Anticipazioni TEMPESTA D’AMORE Trama Puntate 7-13 ottobre 2019 : Eva e Christoph Sopravviveranno? : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2019: partono le ricerche di Eva e Christoph. Guai per Natascha! Anticipazioni Tempesta d’amore: Eva e Christoph dispersi sui Carpazi! Denise, Annabelle e Joshua fanno fronte unito per ritrovare il loro papà! Tina delusa da Ragnar mentre Alfons ed Hildegard sono ai ferri corti! Ritorna, pronto ad emozionarci come non mai, il nostro consueto ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni tedesche : Christoph rimarrà invalido? : Sarà un dramma senza fine quello che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si ritroverà ad affrontare nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo essere venuto a conoscenza dei crimini commessi dalla sua amata Annabelle (Jenny Löffler), aver scoperto che quest’ultima non è affatto sua figlia ed essere stato vittima di un investimento, l’albergatore penserà di aver superato il peggio. Ben presto, però, si accorgerà di essersi ...

Anticipazioni TEMPESTA D’AMORE - Puntate Tedesche : Il Figlio di Eva è di Christoph! : Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Eva è ancora in preda all’agitazione per quello che sta succedendo, ma ci si avvicina alla verità attraverso un sogno di Christoph. Ecco quale situazione sconvolge i personaggi… Nelle Puntate Tedesche di Tempesta d’amore, Christoph è ancora in stato d’incoscienza dopo il terribile incidente che l’ha colpito. Dopo che i sospetti dei telespettatori sono caduti su ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni tedesche : ANDRÉ alla conquista di LINDA… contro Werner e Christoph! : Se è vero che i grandi amori sono quelli per cui si deve lottare, quello di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) per Linda Baumgartner (Julia Grimpe) rientra sicuramente nella categoria. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il burbero chef si innamorerà infatti perdutamente della sorella di Christoph (Dieter Bach), ritrovandosi però a combattere su più fronti… Ecco infatti cosa accadrà nei prossimi episodi di Tempesta d’amore in onda in ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni tedesche : Annabelle decide di uccidere Denise : Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) non si arrenderà tanto facilmente, specialmente se ciò significherà lasciare campo libero alla persona che più odia al mondo. Dopo essere stata smascherata e costretta alla fuga, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, la bionda dark lady deciderà di chiudere una volta per tutte i conti con Denise (Helen Barke). E questa volta non si fermerà di fronte a nulla… Ecco infatti cosa accadrà negli ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni tedesche : dopo la morte di Romy - PAUL diventa alcolista e… : Doveva essere il periodo più felice della sua vita e invece si trasformerà in un inferno. Pochi istanti dopo aver sposato l’amore della sua vita, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore PAUL Lindbergh (Sandro Kirtzel) si è infatti trovato improvvisamente solo. E per lui inizierà un vero e proprio incubo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Romy ...

Anticipazioni TEMPESTA D’AMORE - trame straniere : una coppia va via : Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: Annabelle viene smascherata Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Joshua e Denise inizieranno una storia. Il giovane si dichiarerà con la figlia di Christoph che deciderà di lasciare Henry per iniziare una relazione con il ragazzo tanto amato. Annabelle a Tempesta d’amore soffrirà molto per la relazione della sorella con l’ex fidanzato e deciderà di separarli in ogni modo. ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni tedesche : Christoph ricatta Eva per fare il test di paternità! : Il grande momento è arrivato! Tra poco i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore avranno la risposta che da settimane li sta tormentando: di chi è incinta Eva Saalfeld (Uta Kargel)? Ebbene, nelle prossime puntate in onda oltralpe la donna deciderà di effettuare finalmente il test del DNA e scoprirà così chi tra Robert (Lorenzo Patané) e Christoph (Dieter Bach) è il padre di suo figlio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni nuova settimana : passioni inaspettate : anticipazioni Tempesta d’amore, puntate dal 29 settembre al 5 ottobre Nuove passioni tingeranno di rosso le prossime puntate di Tempesta d’amore. Negli episodi in onda la prossima settimana su Rete4, Denise e Henry saranno sempre più vicini e si prenderanno cura di un puledrino. La ragazza capirà di provare dei sentimenti per il veterinario e si lascerà finalmente andare, decisa a dimenticare Joshua. Nelle trame dal 29 settembre al ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni italiane : JOSHUA lascia ANNABELLE… e lei tenta di ucciderlo! : Che la loro storia non sarebbe durata è stato fin da subito chiaro (almeno a noi telespettatori), ma ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra JOSHUA Winter (Julian Schneider) e Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) avrà davvero dell’incredibile! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: JOSHUA lascia Annabelle Annabelle e ...

TEMPESTA D’AMORE - casting news : arriva MARIANNE - la madre di Henry! E con Jessica sarà guerra… : Un nuovo, esplosivo personaggio è in arrivo al Fürstenhof… e non sarà per tutti una buona notizia! Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda in Germania a fine ottobre una new entry metterà infatti in grande pericolo una storia d’amore nata da poco tempo… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi tedeschi di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Henry e Jessica innamorati Jessica e Henry, Tempesta ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni italiane : Natascha e Jessica fanno un patto segreto! : Una madre farebbe qualunque cosa per non perdere una figlia, anche stringere un patto terribile con la propria peggior nemica. È quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo la sconvolgente scoperta della vera identità della piccola Felicitas, Natascha (Melanie Wiegmann) deciderà infatti di fare un accordo con la madre naturale di quest’ultima. Un accordo che però si rivelerà essere molto molto ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni tedesche : Joshua riconquista Denise e le chiede di sposarlo! : Come da manuale, l’amore trionferà… anche se non mancheranno gli ostacoli! Stiamo ovviamente parlando di Denise Saalfeld (Helen Barke) e Joshua Winter (Julian Schneider)! Dopo essere stati separati dagli intrighi della perfida Annabelle Sullivan (Jenny Löffler), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due protagonisti della quindicesima stagione riusciranno a ritrovarsi, decidendo di fare il grande passo. Ma la loro nemica glielo ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame puntate dal 29 settembre al 5 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Mentre Natascha finisce per mentire a Michael, Jessica è sempre più fuori controllo e cerca insistentemente di vedere la figlia. Esasperata, Natascha le intima non avvicinarsi mai più alla bambina… e a quel punto la Bronckhorst le confessa la verità! Nonostante lo shock per quanto rivelato dal test del DNA, Denise e Christoph dimostrano di ...