Teenagers, sedentari e troppo alcol

Sono fortementegli adolescenti italiani, che hanno uno stile alimentarespesso scorretto. Aumenta per loro anche il rischio, per comportamenti estremi come le abbuffateiche. E' quanto emerge dal rapporto dell'Iss sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni. Il 20-30% degli studenti non fa la prima colazione, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura una volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un'ora quotidiana di movimento, come raccomandato dall'Oms.(Di martedì 1 ottobre 2019)