Teatro | 4 ottobre sciopero al Massimo di Palermo | a rischio la prima di Einaudi

La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni al Teatro Furio Camillo 4/6 ottobre : Roma – Dal 4 al 6 ottobre Anastasia Astolfi sarà sul palco del Teatro Furio Camillo di Roma con un testo di Stefano Benni, La misteriosa scomparsa di W. Il monologo in un atto unico, di cui la Astolfi cura anche la regia, racconta la storia di una donna qualsiasi, di nome V, nata in modo funambolico e che ripercorre, follemente e comicamente, la sua vita, alla ricerca del suo pezzo mancante W, che diventa l’inciampo dei suoi ...

Verona. Teatro Laboratorio : 3 ottobre Mistero Buffo di Dario Fo : Giovedì 3 ottobre ore 21 al Teatro Laboratorio (ex arsenale) è di scena “Mistero Buffo 50” con Mario Pirovano, nuovo

Manca Solo Mozart il 5 e 6 ottobre al Teatro Cometa Off : Un testo intimo e inedito è in scena al Teatro Cometa Off di Roma. Protagonista assoluto di “Manca Solo Mozart” è Marco Simeoli che, il 5 e il 6 ottobre, porta sul palco la storia di coloro che hanno dato vita a “Musica Simeoli”, il negozio di famiglia fulcro delle attività musicali di tutta la città. Uno spettacolo tratto da una storia vera, a lui molto vicina, consegnata nelle mani di Antonio Grosso che ne ha scritto la drammaturgia e firmato ...

Bambini a Teatro : 40 anni di Teatro Verde : 5 ottobre inaugura la nuova stagione : Roma – Sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 16, grande festa di apertura della nuova stagione del Teatro Verde di Roma che quest’anno compie i quaranta anni di attività! Alle 17 andrà in scena “OUVERTURE DES SAPONETTES. Un concerto per bolle di sapone” con Michele Cafaggi, il primo spettacolo di un cartellone interamente dedicato ai Bambini e ai ragazzi e quindi alle scuole e alle famiglie. Oltre 40 titoli tra cui scegliere, tutti con ...

Giglia Marra al Teatro Trastevere con “Shake Fools” dal 9 al 13 ottobre : Giglia Marra sarà una delle protagoniste dello spettacolo Shake Fools diretto da Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti che andrà in scena al Teatro Trastevere dal 9 al 13 ottobre. Una riscrittura attualizzata che utilizza anche inflessioni dialettali per restituire veridicità e fondatezza alla poetica universale di William Shakespeare. Un mezzo per “uscire dalla formalità del Teatro” e tramite il Teatro stesso, veicolare nuove forme di ...

“Sono un segno” al Teatro Due di Roma dal 3 al 6 ottobre : Chi sono gli intersessuali? Sappiamo cosa vuol dire? Sappiamo come si sentono? Siamo in grado di comportarci in maniera naturale parlando di qualsiasi argomento con una persona intersessuale? Vogliamo metterci in gioco? Sono queste le domande che si poneSono un segnolospettacolo scritto, diretto e interpretato da Laura Dotta – Rosso che dal3 al 6 ottobre è in scena al Teatro Due di Roma. Sono un segno è un’opera che racconta un percorso: quello ...

Premio Pavarotti d’Oro 2019 a Elisa - la cerimonia a Correggio il 17 ottobre al Teatro Asioli : Il Pavarotti d'Oo 2019 a Elisa, con cerimonia di premiazione a Correggio il 17 ottobre. La notizia arriva da Il Resto Del Carlino, che annuncia anche l'apertura delle prevendite per assistere alla serata al Teatro Asioli della cittadina emiliana. Elisa riceve il Premio per aver duettato con Big Luciano, così com'è accaduto per altri artisti in carriera come Ligabue, Zucchero, Raina Kabaivanska, Andrea Bocelli, Josè Carreras. L'evento è ...