TASSE E POLITICA Detrazioni | il vero strumento per combattere l' evasione

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 1 ottobre 2019) Si sta parlando molto di strumenti per contrastare l'fiscale. Che è particolarmente presente nei servizi alle famiglie

TeresaBellanova : Se aumentiamo l’#IVA il conto lo pagheranno i più poveri, i più deboli, i più fragili. Io faccio politica per difen… - ilfoglio_it : Combattere il giustizialismo, opporsi a nuove tasse, respingere l’ambientalismo della decrescita, eliminare Quota 1… - matteorenzi : Qualcuno ha fatto il partito No Tav, qualcuno No Tap, noi facciamo il #noTax. Nella mia esperienza non ho mai alzat… -