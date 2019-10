Taiwan | ponte crolla sulle barche | autocisterna precipita e prende fuoco Il video

Enorme ponte crolla a Taiwan : ci sono feriti e dispersi [VIDEO] : Tragedia sull'Isola di Taiwan dove il Nanfangao Bridge, un ponte di 140 metri sulla costa nord-orientale del Paese, è improvvisamente crollato. Il collasso della struttura, avvenuto nella notte...

Taiwan - crolla ponte : almeno 14 feriti : 9.10 Un ponte lungo 140 metri è crollato nella zona nord-orientale di Taiwan ed è finito sui pescherecci che erano ormeggiati al di sotto. almeno 14 persone sono rimaste ferite. Il crollo è stato ripreso dalle telecamere. Nelle immagini si vede la struttura che cede e un camion che precipita in acqua. I soccorritori sono alla ricerca di eventuali dispersi. Al momento non vi è alcuna notizia sulle cause del crollo.

Crolla ponte a Taiwan : almeno 10 feriti - si temono dispersi : almeno 10 feriti per il crollo di un ponte in una baia nell’est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao: lo ha confermato un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un’autocisterna carica di carburante è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo 3 imbarcazioni. Le autorità di Taiwan temono che ci siano 5 dispersi. Il ministro dell’Interno, Hsu Kuo-yung, ha riferito all’emittente Formosa TV che secondo ...