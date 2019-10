Taglio parlamentari, arriva il primo sì

Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei. E' ilvoto sulle riforme per la nuova maggioranza di governo giallo-rossa. Votano a favore, a quanto si apprende, M5S, Pd, Italia Viva e LeU.Due voti contrari,da FI e +Europa. Assenti i deputati di Lega e FdI. Cambia il relatore: sarà il presidente della Commissione,Brescia (M5S). Il testo è atteso in Aula il 7 ottobre per l'ok definitivo. Il numero dei deputati scende a 400,quello dei senatori a 200.(Di martedì 1 ottobre 2019)