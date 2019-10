Taglio dei parlamentari il 7 ottobre in aula | ecco quanto si risparmia in rapporto al Pil

Taglio dei parlamentari - c’è l’ok della Commissione alla Camera : Favorevole la maggioranza, no da Forza Italia e +Europa. Assenti Fratelli d’Italia e Lega. Il testo in Aula il 7 ottobre

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Europa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il Taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : perché il Taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

"Se si sbaglia il Taglio dei parlamentari si mette a rischio la democrazia" : In un'intervista a la Repubblica, la costituzionalista Lorenza Carlassarre dice di non esser mai stata contraria al taglio del numero dei parlamentari, e “non per ragioni di risparmio, perché le questioni economiche, quando si tratta di istituzioni della democrazia, non possono valere” bensì “perché molti membri della Camera non sono attivi, ma appaiono passivi, quindi scarsamente utili, e possono costituire, nel peggiore dei casi, canali di ...

Nicola Zingaretti - baratto Pd-M5s sul Taglio dei parlamentari : in cambio il proporzionale puro? : I Cinque Stelle possono reputarsi soddisfatti dopo il via libera del Pd al taglio dei parlamentari, presentato alla Camera il 7 ottobre. Una decisa accelerata, tanto che la riforma potrebbe vedere la luce addirittura il giorno dopo, momento in cui si cancelleranno 345 parlamentari (230 in meno alla

Renzi : «Taglio dei parlamentari? C’è un accordo quadro per votare tutti» : Renzi a tutto campo quello che interviene a 24Mattino, programma di approfondimento politico di Radio 24. Sotto la lente, taglio dei parlamentari e Manovra, l’alleanza con il Movimento 5 Stelle come stratagemma per fermare Salvini e l’indagine sulla fondazione Open

Taglio dei parlamentari - ultimo atto. Ok dal Pd : "Ora M5s sia leale sui contrappesi" : Il Taglio dei parlamentari arriva all'ultimo miglio. La riforma targata M5s approderà in Aula lunedì 7 ottobre e nel giro di tre giorni sarà licenziata in via definitiva dalla Camera. Il Pd, rivendica il capogruppo Graziano Delrio, mantiene la parola data agli alleati. E dopo tre voti contrari con cui il partito del Nazareno ha bocciato la riforma pentastellata, ora i dem si apprestano a dire il primo e determinante sì. Si 'allineano' anche ...

La Camera decide per il Taglio dei parlamentari : il voto è fissato l'8 ottobre : E' stata fissata per il prossimo 7 ottobre la discussione generale riguardante la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, mentre l'8 ottobre sarà la giornata della votazione finale sul testo. E' così che va in porto uno dei punti su cui i pentastellati si sono battuti strenuamente ed è così che viene rispettato uno dei pilastri che ha favorito la nascita del governo Conte bis, grazie alla decisione presa durante la conferenza dei ...

Camera - il Taglio dei parlamentari in Aula il 7 ottobre. Delrio : «Il Pd è di parola» : Le votazioni sul testo sono fissate per l’8. Il ministro D’Incà: «Dara’ efficacia ed efficienza al Paese con il taglio di 345 parlamentari»

