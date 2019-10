Taekwondo | Europei Cadetti 2019 | tre azzurre si fermano ai quarti di finale nella prima

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sono iniziati oggi a Marina d’Or (Spagna) glidigiornata di gare di questa rassegna continentale giovanile si sono svolti i combattimenti di otte categorie di peso, in cui gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio. Partiamo dai -33 kg maschili, in cui Giovanni Scarcelli esce agli ottavi, sconfitto 23-3 dall’ucraino Maksym Manenkov. Stop allo stesso turno anche per Teodoro Del Vecchio nei -37 kg, battuto 2-0 al Golden point dal bielorusso Aliaksandr Kazlou, e per Claudio Arezzi nei -41 kg, superato 41-23 dall’azero Punhan Mursalov. Viene invece eliminato al primo turno Francesco Scamolla nei -45 kg, sconfitto 25-5 dal russo Sviatoslav Garbuz. Passiamo alle gare femminili, dove tresiai: Valeria Lamarmora (-29 kg), battuta 35-20 dall’azera Zemfira Hasanzade, Giulia Galiero (-33 kg), sconfitta 45-18 ...

