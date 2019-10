Svelato il titolo di Lucifer 5×03 | Ella scoprirà l’identità del protagonista?

Svelato un altro titolo inedito di Rihanna - Whip It feat. Megan Thee Stallion : Continuano a spuntare titoli di nuovi brani di Riri, in attesa che il nuovo album di inediti abbia un titolo e una data d'uscita: l'ultimo inedito di Rihanna a fare la sua comparsa in un database per i diritti d'autore è Whip It, registrato su SESAC come una partnership con Megan Thee Stallion. Rapper in grande ascesa, molti la conosceranno per Hot Girl Summer, la collaborazione con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign che ha scalato la classifica ...