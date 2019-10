Sui tortellini fake news e strumentalizzazioni inaccettabili Risponde la

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’arcidiocesi di Bologna informa che “l’arcivescovo Matteo Zuppi ha appreso la notizia del tortellino con carne di pollo solo questa mattina e dai media. Era all’oscuro dell’iniziativa annunciata ieri in conferenza stampa dal Comitato cittadino per le manifestazioni petroniane”.L’arcidiocesi di Bologna spiega che “il Comitato ha previsto che accanto ai quintali diconformi alla ricetta depositata, siano preparati anche pochi chilogrammi senza maiale per chi non può mangiarne per diversi motivi. Nella città in cui il cardinal Farnese nel 1661 emise il bando contro la contraffazione della mortadella con tanto di pene pecuniarie e corporali per i trasgressori, il prossimo cardinale Zuppi non poteva certo cambiare la tradizione”Da qui l’irriratazione dell’arcidiocesi emiliana: ”È ...

