Stop auto a Milano | cosa succede da oggi al 2030  non solo ai diesel | la guida

M5s - lo Stop alle trivellazioni favorisce la Grecia : Stefano Patuanelli - autogol sul metano : Test d'intelligenza per un presidente del consiglio che si definisce «avvocato del popolo» e per il nuovo ministro dello Sviluppo Economico (Stefano Patuanelli, nel caso qualcuno se lo fosse perso). Posto che l' Italia ha un bisogno disperato di metano, grazie al quale ricava anche il 45% dell' elet

Bonus rottamazione auto - Stop al decreto : «Mancano le coperture» : Falsa partenza per il piano green del governo. Il decreto legge messo a punto dal ministro dell'ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri. Troppe le incognite...

Trivelle - la Sicilia autorizza tre pozzi esplorativi in Val di Noto dribblando lo Stop nazionale. Sindaci pronti a fare ricorso : I Sindaci Siciliani annunciano battaglia contro la compagnia petrolifera texana Panther Oil che ci riprova in Val di Noto, l’area che con le sue spiagge incantevoli, i borghi marinari e i siti archeologici e il suo barocco è riconosciuta tra i siti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E se il decreto semplificazioni (legge 12/2019) ha sospeso in tutta Italia i permessi di ricerca e i procedimenti per le relative istanze, con due decreti ...

Autostrade : 2 mesi Stop aumento pedaggi : 21.37 Autostrade per l'Italia sospende "ulteriormente, in via volontaria", l'incremento tariffario relativo all'anno 2019 per altri 2 mesi. Lo comunica Aspi in una nota, spiegando che la decisione è stata presa dal CdA "in considerazione degli inviti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e Stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Francesco Boccia ministro - subito Stop all'autonomia. Salvini - disastro : colpo mortale a Lega e Nord : Addio autonomia: Veneto e Lombardia, da questo governo, non l' avranno mai. Gli amministratori spreconi continueranno a dilapidare denari pubblici. I contribuenti del settentrione seguiteranno a foraggiare la Bassa Italia. Ci ha pensato il neo ministro Dem agli Affari Regionali e alle Autonomie, Boc

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Robert si auto-accusa del tentato omicidio di ChriStoph! : Sviluppi incredibili attendono i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore nelle prossime settimane! Se le attesissime puntate relative all’attentato a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) stanno andando in onda proprio in questi giorni, il mistero su quanto realmente accaduto andrà avanti per settimane, portando a dei colpi di scena davvero sensazionali! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in ...

Brexit - la Regina autorizza la sospensione del Parlamento : Stop fino al 14 ottobre : La Camera rimarrà chiusa fino al 14 ottobre. Contro la «prorogation» si erano espressi, tra gli altri, anche il laburista Corbyn e lo speaker della Camera John Bercow. Erano state raccolte oltre 220mila firme

Morandi - Familiari : "Stop ad Autostrade" : 18.16 "Domani, diversamente dal giorno dei funerali di Stato, saremo presenti perché è l'unico momento in cui abbiamo la possibilità di esprimere il nostro dissenso per il fatto che Autostrade continui ad avere le concessioni". Così Nadia Possetti, del Comitato dei Familiari delle vittime del Ponte Morandi.Possetti ha perso la sorella,il cognato i nipoti di 16 e 13 anni.Sono 43 i morti sotto le macerie del Ponte che crollò il 14 agosto 2018 a ...

Cristiano Malgioglio - autoStop in autostrada ma nessuno si ferma : Anche le regine qualche volta rimangono a piedi, e così pure Cristiano Malgioglio si vede tradito e abbandonato dalla macchina che deve riportarlo a casa in Sicilia e si ritrova a fare l’autostop senza però che qualcuno si fermi a dargli uno strappo. Scrive il cantante e opinionista tv su Instagram, che sta vivendo un’altra estate da protagonista grazie al successo di Dolceamaro cantato con la collega e amica Barbara d’Urso: ...

