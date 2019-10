“Stop alle sigarette | sì ad alimentazione sana e movimento” | soprattutto durante la

Furbetti del cartellino - la ministra Dadone : “Stop alle impronte digitali per incastrarli. Deprime l’entusiasmo dei lavoratori” : Niente rilevazione delle impronte digitali ai dipendenti pubblici per incastrare gli assenteisti della pubblica amministrazione. La neo ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, interrompe la guerra tech ai Furbetti del cartellino dichiarata dall’ex numero uno della pa Giulia Bongiorno. Con la motivazione che “rappresenta un uso criminalizzante della tecnologia, che porta con sé un pregiudizio negativo verso i ...