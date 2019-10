Stefano Fassina ferito e portato in ospedale durante scontri ad una manifestazione

Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato sullo scontro fisico tra alcuni agenti e manifestanti avvenuto oggi davanti alla sede di Roma Metropolitane, con il deputato di LeUfinito in. Secondo quanto si apprende, lo scontro avrebbe avuto inizio quando un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate ha cercato di entrare nel palazzo che ospita la società, in via Tuscolana, il cui ingresso è stato presidiato da almeno 50 lavoratori a rischio licenziamento. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l'uomo si è fatto scortare da alcuni agenti. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha dato indicazione al capo della Polizia Franco Gabrielli di accertare quanto accaduto nel pomeriggio di oggi davanti alla sede di Roma Metropolitane dove era in corso unadi alcuni lavoratori al fine di verificare se ...

