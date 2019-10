Squalifica Cristiano Ronaldo | il portoghese a rischio per un calcio | oggi la decisione

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)– Sono ore di ansia in casa Juventus in attesa delle decisioni del giudice sportivo previste per la giornata di, nel dettagliorischia la. Nel primo match della 6^ giornata del campionato di Serie A sono scese in campo Juventus e Spal, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Pjanic e, proprio ilsi è reso protagonista di un episodio dubbio, il calciatore della Juventus ha infatti scalciato l’avversario Vicari in un’azione di gioco, un gesto che è sembrato fuori luogo e che ha fatto presto il giro del web. Il prossimo match regalerà lo scontro scudetto tra Inter e Juventus ed unadi CR7 sarebbe clamorosa. Si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione, percorso netto per la squadra di ...

CalcioWeb : Squalifica #CristianoRonaldo, il portoghese a rischio per un calcio: oggi la decisione del giudice sportivo [DETTAG… - zazoomblog : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo a rischio squalifica per un calcio caos in casa Genoa e Samp - #notizie… - zazoomblog : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo a rischio squalifica per un calcio caos in casa Genoa e Samp - #notizie… -