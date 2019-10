Spazio | domani Luca Parmitano diventerà Comandante della ISS | è il primo italiano della

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa),, da, 2 ottobre, sara’ ila prendere il comandoStazione spaziale internazionale (Iss).diventera’ il terzo europeo a ricoprire questo ruolo, dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. La cerimonia del passaggio ufficiale di consegne segnera’ l’avvioExpediton 61 eseconda partemissione Beyond dell’Esa: a passare il testimone asara’ il cosmonauta russo Alexei Ovchinin. Il titolo completo del nuovo ruolo di Astro, per quattro mesi, sara’ ‘International Space Station crew commander’ (dell’equipaggioStazione spaziale internazionale); si tratta di una figura “vitale” per il successomissione, spiega l’Esa. Come ...

Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Spazio, da domani #Parmitano sarà il primo italiano al comando della Stazione Internazionale - Orientaliguria : Domani presso lo spazio “Kids in the City” a @Ducale_Genova con #orientamenti appuntamento importante con il Licet… - GazzettaDelSud : #Spazio, da domani #Parmitano sarà il primo italiano al comando della Stazione Internazionale… -