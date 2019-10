SpaceX punta su Starship | la navetta effettuerà il primo volo tra 6 mesi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)tutto. Secondo l’ultimo annuncio del numero uno dell’azienda Elon Musk, lache porterà l’uomo sulla Luna e su Marte darà il via ai voli di prova tra uno-dueedilorbitale tra soli sei. L’annuncio, che è sembrato più un proclama rivolto ai numerosi media e sostenitori presenti, è stato dato a Boca Chica in Texas, il sito dove Mark 1 ilprototipo di Starship, sta velocemente prendendo forma. Musk – riporta Global Science – non ha risparmiato l’entusiasmo nel raccontare il suo progetto che prevede tempi di realizzazione davvero stretti che sembrano non andare d’accordo con quelli realmente necessari. Una volta assemblato, il prototipo sarà alto 50 metri e decollerà per ildi prova fino ad un’altezza di venti chilometri circa per poi tornare a terra. Questa prova sarà seguita dalorbitale vero e ...

