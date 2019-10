Fonte : repubblica

(Di martedì 1 ottobre 2019) Arriva a Palagiano (Taranto), consegnata ai parenti da un concittadino che l'ha trovata per caso in un mercatino delle pulci in. Il sindaco: "Questa storia diventerà una drammaturgia per la Giornata della Memoria"

cronaca_news : 'Sono prigioniero in Germania, ma sto bene': la lettera del soldato italiano recapitata 76 anni dopo… - rep_bari : 'Sono prigioniero in Germania, ma sto bene': la lettera del soldato italiano recapitata 76 anni dopo [news aggiorna… - Antonio17330559 : @MinolloO Il guaio è che le mie percezione riguardano anche lei, la mia analista, che mi ha risposto che forse mi s… -