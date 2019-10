Sondaggio MW – Esonero Giampaolo | il parere dei tifosi

Fonte : milanworld

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il momento che sta attraversando il Milan non è certo dei più felici, tanto per usare un eufemismo. Gli ultimi risultati disastrosi e il gioco pressoché inesistente hanno creato più di qualche malumore tra irossoneri, che vedono in Marcoil principale colpevole dell’attuale situazione. Secondo uneffettuato sulla nostra pagina Facebook, che ha visto la partecipazione di quasi 8.000 utenti, l’83% deivorrebbe l’di. Una percentuale netta, chiara e che lascia spazio a ben poche interpretazioni. Ildi MilanWorld sull’diL'articoloMW –, ildeiproviene da MilanWorld.it.

