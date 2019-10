Silvio Berlusconi | gli azzurri vogliono Matteo Renzi | È lui a portare avanti le

“Francesca Pascale non si è vista”. Mistero in casa di Silvio Berlusconi : non c’era al suo compleanno : Silvio Berlusconi ha compiuto 83 anni. Ma la notizia, non è di certo questa. Vogliamo parlare del suo compleanno, celebrato in famiglia, ovviamente ad Arcore, ma dove si è fatta notare, almeno secondo quanto riferito da Il Messaggero in un malizioso retroscena, una pesantissima assenza: quella di Francesca Pascale, la fidanzata del Cavaliere che ha festeggiato la ricorrenza con Berlusconi sabato sera, a Villa Gernetto. Insomma nessuna rottura ...

1994 la serie - l’ultima stagione nel segno di Silvio Berlusconi : 1994 la serie dal 4 ottobre su Sky Al suo ultimo capitolo “1994 la serie”, fiction italiana di Sky giunta alla terza e ultima stagione. Photocall di presentazione oggi al The Space Cinema di Roma con ...

Gli auguri di amici e sostenitori a Silvio Berlusconi : 83 anni... Un Silvio Berlusconi raggiante e carico di energie festeggia oggi il suo compleanno con la famiglia ed i tantissimi amici. In occasione dell'evento "Damiani" a Villa Gernetto, ecco che va in scena il party, allegro, colorato ed elegante. Una mega torta e il "buon compleanno" intonato dai presenti scandiscono questa giornata particolare e rilassante per il Cavaliere. Ma non solo. Migliaia di messaggi di auguri sono arrivati sulle ...

Vittorio Feltri - gli auguri a Silvio Berlusconi : "Quanti errori - ma sei un grande" : Silvio Berlusconi compie oggi 83 anni, tanti eppure non sufficienti a immobilizzarlo sulla poltrona. È ancora talmente vivo che la magistratura, composta da gente perbene che spesso agisce male per divertirsi, ancora non ha smesso di accusarlo di tutto e di più, persino di aver tentato di uccidere

Silvio Berlusconi - attacco a chi ha lasciato Forza Italia : "Degli stupidi - non ho detto cogl***" : In questi giorni di riposizionamenti e cambi di casacca nessuno può dormire sonni tranquilli. Eppure, un effervescente Silvio Berlusconi, intervenuto a un evento di Forza Italia a Milano, mostra di non aver paura: "Forza Italia è un partito indispensabile per la libertà. Poi c’è qualche stupido che

Silvio Berlusconi : "M5s fa scioperare i figli - non li manda a scuola. I fascisti? Li ho portati io al governo" : “Il M5S è il partito dello sciopero. Ieri hanno fatto scioperare i loro figli anche in un giorno di scuola. Ma tanto non sappiamo nemmeno se i loro figli ci vanno a scuola, mentre quelli del Pd li mandano all’università delle Frattocchie”. Silvio Berlusconi attacca così i due partner del governo. Il riferimento è alle manifestazioni per il clima che si sono svolte il 27 settembre in tante piazze ...

Mediaset - il miracolo di Pier Silvio Berlusconi : come ha fatto risorgere Rete 4 : Faccia da eterno bravo ragazzo, sportivo, diligente, riservato, tutto dedito al lavoro e alla famiglia, Pier Silvio Berlusconi è l' antitesi del figlio di papà viziato ed irriconoscente che si accomoda sugli allori e campa grazie alle fatiche altrui. A differenza del babbo, egli (per fortuna) non co

Matteo Renzi in difesa di Silvio Berlusconi : "Attentato a Costanzo? Vergogna dei magistrati" : "Sostenere 25 anni dopo, senza uno straccio di prova, che Silvio Berlusconi sia il mandante dell'attentato mafioso contro Maurizio Costanzo significa fare un pessimo servizio alla credibilità delle Istituzioni italiane. Di tutte le Istituzioni". Matteo Renzi mette da parte la politica e prende le di

Silvio Berlusconi Indagato Per l’Attentato a Maurizio Costanzo! : Silvio Berlusconi è Indagato per l’attentato non riuscito nei confronti di Maurizio Costanzo. L’ex cavaliere avrebbe avuto un ruolo attivo nelle pianificazioni di diversi attentati in concorso con Cosa Nostra, compreso quello nei confronti del marito di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli! Silvio Berlusconi è Indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. Dopo questa rivelazione oggi si ...

