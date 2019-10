Sicilia : allarme M5S su fondi Fesr - 'pagamenti interrotti ma rischio disimpegno elevatissimo' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Il rischio di disimpegno delle somme previste dal Programma operativo Fesr 2014-2020 per la Sicilia è altissimo. Bruxelles non ha sospeso i pagamenti ma li ha interrotti". A lanciare l'allarme è il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri che chiede all’amministrazione

Sicilia : allarme M5S su fondi Fesr - ‘pagamenti interrotti ma rischio disimpegno elevatissimo’ : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Il rischio di disimpegno delle somme previste dal Programma operativo Fesr 2014-2020 per la Sicilia è altissimo. Bruxelles non ha sospeso i pagamenti ma li ha interrotti”. A lanciare l’allarme è il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri che chiede all’amministrazione regionale di “mettere celermente in moto la macchina amministrativa affinché adotti tutte le soluzioni ...

Sicilia : allarme M5S su fondi Fesr - ‘pagamenti interrotti ma rischio disimpegno elevatissimo’ (2) : (AdnKronos) – Un appello condiviso anche dall’eurodeputato pentastellato Ignazio Corrao che punta il dito sull’abuso di progetti retrospettivi da parte della Regione Siciliana. “L’utilizzo dei progetti retrospettivi – spiega – deve essere ridotto al minimo ed in ogni caso devono essere coerenti con la programmazione attuale, cosa che di fatto la Regione Siciliana non ha fatto. Adesso tocca alla ...

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia emorragia posti di lavoro - servono nuove politiche sostenibili' (2) : (AdnKronos) - A riportare il saldo occupazionale in positivo ci pensano l’agricoltura (+ 6 mila occupati) e i servizi (+10 mila di cui 3 mila nel comparto commercio, alberghi e ristorazione). "Questi andamenti segnalano una forte terziarizzazione del sistema economico della Sicilia - evidenzia Manni

Industria : allarme Cgil - ‘in Sicilia emorragia posti di lavoro - servono nuove politiche sostenibili’ : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Prosegue in Sicilia l’emorragia di posti di lavoro: nel manifatturiero e nelle costruzioni, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2° trimestre 2019 si sono registrati rispettivamente 4 mila e 9mila posti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. “Un totale di 13mila posti di lavoro andati in fumo” sottolinea il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino che lancia un ...

C’è la prima denuncia a Samara in Sicilia - è allarme sociale : Arriva la prima denuncia in a Sicilia per una ragazza che di è travestita da Samara Morgan. Ora dovrà rispondere del reato di procurato allarme. È accaduto a Niscemi dove una ragazza di trentanni è stata denunciata dal Commissariato dopo aver indossato i panni di Samara e terrorizzando la gente per le strade La Tra domenica e lunedì, presso la sala operativa del Commissariato di Niscemi, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di ...

Scuola : allarme Fp Cgil - 'in Sicilia asilo negato a 120mila bambini' (2) : (AdnKronos) - Una situazione che, secondo Agliozzo, "certifica in primo luogo il fallimento della politica delle esternalizzazioni e privatizzazioni, visto che affidarsi al mercato non ha portato ad un allargamento del diritto ma semmai ad un aggravio dei costi per il bilancio domestico. In secondo

Scuola : allarme Fp Cgil - ‘in Sicilia asilo negato a 120mila bambini’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – Sono quasi 120 mila i bambini e le bambine che, in Sicilia, non trovano posto negli asili nido. Né pubblici, né privati. A lanciare l’allarme, alla vigilia della ripresa della Scuola, è Fp Cgil. Facendo leva sulla base Istat 2016-2017 distingue tre fasce di età: da 0 a 1 la popolazione dell’infanzia si attesta sui 42.976, da 1 a 2 sui 44.427 e da 2 a 3 ammonta a 44.051. Complessivamente ...