Sfera Ebbasta | età | altezza | peso | nome vero | fidanzata

X Factor 13 I Sierra un rap su Milky Chance ma per Sfera Ebbasta non meritano 4 si (video) : X Factor 13 I Sierra un duo con una loro canzone sulla base di Milky Chance Arrivano iI Sierra un duo che presenta una cover rifatta a loro modo con i propri testi dal titolo Enfasi, sono un duo rap/trap, i due fanno i musicisti e hanno un loro studio. Facce già positive dei giudici e standing ovation del pubblico. “Molto bravi, mi è piaciuto molto” dice Mara, Sfera Ebbasta dice “mi è piaciuto mi sembravate un po’ ...

Jasmine Carrisi : Sogno un duetto tra papà Al Bano e Sfera Ebbasta : Il nuovo numero di Oggi ha dedicato la copertina e una doppia intervista ad Al Bano e a Jasmine Carrisi, la prima nata dal rapporto del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso. La ragazza, per la prima volta, si mette a nudo e rivela sogni, ambizioni e rapporti familiari. Jasmine non ha ancora deciso cosa fare da grande: "Per adesso vorrei finire il liceo e poi studiare psicologia o marketing". La giovane, però, mostra di avere le ...

X-Factor - Sfera Ebbasta commosso : 'Ho perso mio papà - capisco il tuo dolore' (video) : Ieri sera è andata in onda su Sky Uno la seconda puntata delle auditions della tredicesima edizione di X Factor Italia. Analogamente a quanto accaduto il giorno seguente al primo episodio, anche oggi il giudice che piú di ogni altro sembra aver lasciato il segno tra pubblico e critica musicale e televisiva sembra essere Sfera Ebbasta. Il Trap King di Cinisello Balsamo sembra essere riuscito, almeno parzialmente, a fornire un'immagine di sé ...

X Factor - il 16enne porta il suo brano intitolato “Carote” e spiazza i giudici. Sfera Ebbasta : “Hai tutta la lista della spesa…” : Dopo il debutto della nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, ieri sera è andata in onda su Sky la seconda puntata di audizioni dal Pala Alpitour di Torino di X Factor (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Obiettivo: trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti di X Factor 2019. Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione si ritrova sul palco che lo ha scoperto davanti al suo ...

Factor 13 - Sfera Ebbasta si commuove. Spunta la hit già virale sul web “Carote” e non mancano i “casi umani” : La direzione della tredicesima edizione di “X Factor”, già alla seconda puntata delle Audizioni, sembra chiara e delineata: è nella categoria Under Donne che va ricercata la nuova popstar, la vincitrice assoluta. Del resto sono sette anni che il podio del talent show di Sky Uno non si tinge di rosa: l’ultima volta è stata Chiara Galiazzo a trionfare nel 2012. I tempi sembrano maturi e anche le ugole. Sarà fortunato il giudice che si ...

Morgan fiume in piena su droga - Rai - Sfera Ebbasta : “Mi hanno triturato” : Cantautoradio, il nuovo progetto di Morgan su Rai Radio 2 Ha fatto molto discutere per le vicende legate al suo sfratto, Morgan, ma oggi è tornato con un programma, Cantautoradio, completamente dedicato alla canzone d’autore; un appuntamento fisso in ben otto puntate – di cui la prima è andata in onda ieri – che lo […] L'articolo Morgan fiume in piena su droga, Rai, Sfera Ebbasta: “Mi hanno triturato” proviene ...

Cinisello - il sindaco critica Sfera Ebbasta ed elogia Vegas Jones : 'Ha valori positivi' : Quello tra Sfera Ebbasta e Vegas Jones è uno dei dualismi più accesi della nuova scena rap. I due artisti, quasi coetanei, sono infatti entrambi originari di Cinisello Balsamo, ed entrambi hanno dedicato al piccolo comune facente parte della città metropolitana di Milano molte citazioni ed omaggi nei testi dei loro brani. Emblematico in tal senso il titolo 'Chic Nisello' che Vegas Jones ha voluto dare ad un suo progetto del 2016, ma anche ...

X Factor 13 - Kimono è la nuova Francesca Michielin. Malika Ayane sorpresa della serata - Sfera Ebbasta “cocco” della produzione : E’ molto difficile, considerando il panorama musicale attuale, riuscire ad identificare nuovi talenti, nuovi interpreti, nuovi cantautori o nuovi rapper. Diciamoci la verità, dopo tredici anni di “X Factor”, diciotto di “Amici di Maria De Filippi” e qualche incursione di “The Voice Of Italy” è davvero una missione impossibile scovare e lanciare la nuova stella della musica. Ormai le stelle dei talent durano la “fiammata” di qualche mese, ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

X Factor 13 – Renato Torre canta Cupido di Sfera Ebbasta [Video] : X Factor 13 – Renato Torre canta Cupido di Sfera Ebbasta e passa direttamente ai Bootcamp [Video] Renato Torre ha 19 anni ed è uno studente che viene da Lugano. Per le sue audizioni decide di cantare Cupido di Sfera Ebbasta. Per Samuel è una scelta azzardata visto che di solito chi si presenta con le canzoni di uno dei giudici viene segato. La sua esibizione, con chitarra e voce, colpisce il pubblico che lo premia con una standing ...

Le accuse di una vittima di Corinaldo : "Sfera Ebbasta non si è fatto mai sentire" - : Francesca Galici A quasi 10 mesi dalla tragedia di Corinaldo, uno dei parenti delle sei vittime della discoteca Lanterna Azzurra parla e smentisce le dichiarazioni del rapper, affermando che da parte sua non ci sia mai stato un effettivo avvicinamento A distanza di mesi dalla tragedia della discoteca di Corinaldo in cui persero la vita sei persone, le polemiche non accennano a placarsi. Il primo a tornare sull'argomento nelle ultime ...