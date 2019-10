Serie A | un nuovo corso per scovare giovani talenti

Il Talento di Mr. Ripley sarà una Serie tv con Andrew Scott - nuovo progetto per il “prete sexy” di Fleabag : Il clamoroso succeso di Fleabag ha dato slancio immediato alla carriera di Phoebe Waller-Bridge, che appena due giorni fa ha firmato un contratto multimilionario con Amazon Studios, e adesso le cose sembrano mettersi bene anche per Andrew Scott. Messi da parte gli abiti talari del prete sexy, infatti, l'attore britannico è pronto a vestire quelli di Tom Ripley nel nuovo adattamento televisivo de Il Talento di Mr. Ripley – The Talented Mr. ...

Watchmen - nel nuovo trailer della Serie tv cresce la minaccia : https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà la serie tv di Watchmen. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Nel nuovo trailer diffuso durante la notte degli Emmy vediamo ...

Palermo - nuovo record di abbonati in Serie D : Serie D record abbonati – «Signore e signori, salutiamo il nuovo record italiano di abbonati in Serie D. Palermo e il Palermo scrivono la storia: 10.446 aquile. Tutti in piedi. Abbiamo la tifoseria più bella del mondo». Con questo messaggio sui suoi canali social il Palermo ha annunciato di avere stabilito il nuovo record di […] L'articolo Palermo, nuovo record di abbonati in Serie D è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : pubblicato un nuovo video della Serie Experiences : Panache Digital Games e Private Division hanno pubblicato oggi un altro episodio della serie di video intitolata "Experiences", in cui il direttore creativo Patrice Désilets illustra alcuni degli aspetti più originali di Ancestors: The Humankind Odyssey con l'aiuto di vari esperti non legati al mondo dei videogiochi.Nel quarto episodio della serie, Patrice incontra una famosa esploratrice, la Dott.ssa Mireya Mayor, per discutere quanto sia ...

Watchmen - il nuovo trailer della Serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU Dopo l’ufficializzazione nelle settimane scorse della data di debutto, sappiamo che manca ormai poco all’arrivo di Watchmen, la serie tv che Damon Lindelof ha tratta dall’omonimo graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons (interessante notare come il nome di Moore, dopo i dissidi recenti, sia stato rimosso dalle comunicazioni ufficiali, dove rimane solo la dicitura “basato ...

Adrian La Serie : il ritorno di Adriano Celentano - la prima immagine del nuovo “Adriano la Serie” : Da Adrian ad Adriano la Serie, Celentano torna su Canale 5, prima immagine nello spot Mediaset Adrian sta per tornare. Dopo il crollo inaspettato dal 17% al 7% di share nei primi 4 appuntamenti, Adriano Celentano è ...

Medical Report Serie tv - il nuovo medical drama italiano con Luca Argentero : medical Report, la nuova scommessa di Lux Vide Sono cominciate da poco le riprese della nuova fiction Rai prodotta da Lux Vide “medical Report” che con molta probabilità vedremo a primavera ...

Nessuna di luna di miele in Shameless 10 per i Gallavich : il nuovo trailer della Serie tra neo papà e scontri : Nessuna luna di miele in Shameless 10? Chi pensava di ritrovare i Gallavich felici e contenti si sbagliava e di grosso visto che i due saranno in piena burrasca quando la serie tornerà in onda a partire dal 3 novembre, almeno negli Usa su Showtime. I folli Gallagher sono pronti a tornare portando in scena i loro guai, gli scontri e i problemi solo che questa volta a tenere le redini della famiglia c'è la giovane Debbie, degna erede di ...

Serie A 2019/2020 - terza giornata : Inter di nuovo su DAZN. Ecco dove seguire le partite : Lukaku Dopo la sosta, torna la Serie A 2019/2020 con la terza giornata di campionato. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della terza giornata La terza giornata di Serie A si apre oggi – sabato 14 settembre – con gli impegni di Juventus, Napoli e Inter. Il turno si chiude lunedì sera con il Torino che ospita il Lecce. Ecco, nel dettaglio, ...

Il nuovo smartwatch Casio della Serie PRO TREK Smart con Wear OS è finalmente disponibile in Italia : Il nuovo Smartwatch Casio PRO TREK Smart WSD-F21HR con sistema operativo Wear OS è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di 499 euro. L'articolo Il nuovo Smartwatch Casio della serie PRO TREK Smart con Wear OS è finalmente disponibile in Italia proviene da TuttoAndroid.

Serie D - spopola il nuovo coro del Palermo : entusiasmo sugli spalti sulle note di “Ostia Lido” [VIDEO] : E’ un Palermo rinato quello che ha approcciato alla Serie D. Due vittorie in altrettante gare e campionato iniziato al meglio per i rosanero dopo l’estate travagliata. E proprio l’estate ha ispirato i tifosi del Palermo per il nuovo coro. Oltre 17 mila presenze registrate nella partita casalinga contro il San Tommaso. La Curva Nord 12 sulle note del tormentone estivo “Ostia Lido” di J-Ax ha incitato e ...

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata - squadra di calcio della Serie A argentina : Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra che gioca nel massimo campionato di calcio argentino e che ha sede nella città di La Plata. Maradona, che è stato uno dei calciatori più forti di sempre,

Koei Tecmo annuncia un nuovo titolo basato sulla Serie manga e anime "Fairy Tail" : Oggi, Koei Tecmo Europe é felice di svelare Fairy Tail, un nuovissimo e magico JRPG sviluppato da GUST Studios, basato sull'omonimo manga best-seller creato da Hiro Mashima. Riportiamo di seguito il comunicato Koei Tecmo ufficiale per scoprire di più su questo interessante progetto: Leggi altro...

Serie A - a metà settembre nuovo incontro con Mediapro : Si terrà a metà settembre, presumibilmente lunedì 16 o martedì 17, l’incontro tra Mediapro e i vertici della Lega di Serie A (il presidente G?aetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo) originariamente in programma per il 2 settembre a Barcellona, ma poi cancellato per problemi legati alla cancellazione di voli per maltempo. Lo riferisce l’AdnKronos. […] L'articolo Serie A, a metà settembre nuovo incontro con Mediapro è stato ...