Senza biglietto sul treno | pestano agenti e li feriscono in modo serio | nigeriani subito

Tiburtina - controllori Atac picchiati da ragazzo Senza biglietto : Roma – Nuova aggressione ai danni del personale Atac, avvenuta ieri pomeriggio sulla linea 545 nei pressi della fermata stazione Tiburtina, dove un 21enne del Gambia ha preso a calci e pugni i controllori del mezzo, rei di avergli chiesto di mostrare il biglietto. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono prontamente intervenuti e hanno bloccato il 21enne, per poi portarlo in caserma, in attesa del rito per direttissima dove dovrà ...

Scoperto Senza biglietto del bus : prende a pugni un controllore : Andrea Pegoraro Un ragazzo italiano ha dato false generalità, ha minacciato gli addetti ed è fuggito. È stato preso poco dopo dalla polizia. Il fatto è successo a Torino Ha picchiato un controllore che gli aveva chiesto i documenti di viaggio che lui non aveva. per questo un ragazzo italiano di 27 anni di Pino Torinese è stato arrestato dalla polizia. Come riporta Torino Today, il fatto è successo lungo la linea 30 del bus che ...

Savona - pugni al controllore : fermato senegalese Senza biglietto : Federico Garau Le ferite dell'ispettore Tpl sono state giudicate guaribili in sette giorni. Inutile il tentativo di fuga dello straniero, che è stato inseguito dai due operatori, in contatto telefonico diretto con la questura di Savona Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus da parte di uno straniero senza biglietto, l'episodio è accaduto ieri mattina a Savona. Il responsabile è un senegalese di 27 anni richiedente asilo ...

Un trafficante di droga è stato scoperto perché viaggiava in treno Senza biglietto : Era ricercato per traffico internazionale di droga, ma viaggiava senza biglietto su un treno regionale. L'imprudenza è costata cara a un nigeriano di 26 anni, sorpreso sul regionale partito da Roma alla volta di Perugia. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno, intervenuti per l'irregolarità di viaggio, hanno approfondito i controlli e scoperto che l'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Taranto - gambiano Senza biglietto pesta autista : arrestato : Lo straniero ha iniziato ad innervosirsi nonappena il dipendente Ctp l'ha invitato ad acquistare ed obliterare un regolare titolo di viaggio. Prima le urla, poi la violenta aggressione: l'uomo finisce al pronto soccorso di Martina Franca. Ancora un aggressione a bordo di un mezzo pubblico da parte di uno straniero, episodio che stavolta si è registrato a Taranto, ed al termine del quale il conducente è dovuto ricorrere alle cure del pronto ...

Siena - Senza biglietto sull'autobus : albanese picchia il controllore : Un 25enne residente a Colle val d'Elsa (Siena) trovato senza biglietto si è rifiutato di dare i documenti ed ha insultato e spintonato con forza un controllore. Poi si è dato alla fuga, ma è stato individuato dai carabinieri e denunciato Aggressione a controllore autobus Raffaello Binelli ?Url ...

Assistono Senzatetto stazione Foggia - multati perché Senza biglietto : multati perché erano sulle banchine a ridosso dei binari senza biglietto, nonostante stessero portando cibo e coperte ai senzatetto. È accaduto a Foggia. A raccontare l’episodio sono i volontari Fratelli della stazione, che Assistono i clochard che frequentano quella zona. La multa postata su Facebook La multa, postata anche su Facebook, ammonta a 16,67 euro per ciascun volontario che si trovava in stazione senza titolo di viaggio nella serata ...

Rifocillano clochard in stazione : multati perché Senza biglietto : Roberto Bordi I "Fratelli della stazione", una onlus attiva nella solidarietà ai clochard che vivono nella stazione ferroviaria di Foggia, sono stati multati perché senza biglietto. Il controllore: "Per andare sui binari bisogna essere muniti di un titolo di viaggio" Sono stati pizzicati senza biglietto sul binario 1 della stazione ferroviaria di Foggia. Il personale Fs è stato inflessibile. "Le regole vanno rispettate". E li ha ...

Foggia - volontari distribuiscono cibo e coperte ai clochard in stazione : multati dalla polizia ferroviaria perché Senza biglietto : Erano sulle banchine della stazione di Foggia per assistere i senzatetto. Latte caldo, biscotti e coperte per i clochard sono costati una multa di 16,67 euro ai volontari dell’associazione Fratelli della stazione perché erano lì senza biglietto. La fredda formula usata sul modulo della multa è: “Privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ...

Foggia - davano coperte ai Senza fissa dimora che dormono in stazione : volontari multati perché Senza biglietto : La denuncia su Facebook del'associazione Fratelli della stazione da anni assiste i bisognosi. Per tutti una sanzione da 16,67 euro. I volontari: "Assurdo, ci sembra di essere in una fiction"

Fermate Senza biglietto - controllore chiede 50 euro per evitare multa : arrestato : Roma – Due ragazze in visita turistica a Roma, nel pomeriggio di ieri, sono salite a bordo di un autobus di linea, senza essere munite di regolare titolo di viaggio. Durante il tragitto sono state Fermate da un verificatore della linea, il quale, dopo aver appurato la mancanza del titolo, ha invitato le stesse a scendere dal mezzo. Una volta in strada il controllore informava le ragazze dell’irregolarita’, affermando di dover ...

Brescia - straniero Senza biglietto tenta di azionare freno emergenza : Federico Garau Deciso a restare a bordo del convoglio ed a non pagare la multa, il 20enne ha raggiunto il freno d'emergenza ed ha tolto il sigillo, minacciando di attivarlo e di bloccare il treno. Raggiunto dagli agenti di polizia, è stato denunciato Momenti di tensione a bordo di un treno regionale in servizio sulla tratta Milano-Brescia, dove un 20enne marocchino nato in Italia ha dato in escandescenze, dopo essere stato sorpreso ...

Straniero Senza biglietto tenta di azionare il freno di emergenza : Deciso a restare a bordo del convoglio ed a non pagare la multa, il 20enne ha raggiunto il freno d'emergenza ed ha tolto il sigillo, minacciando di attivarlo e di bloccare il treno. Raggiunto dagli agenti di polizia, è stato denunciato Federico Garau ? Luoghi: Brescia

Trento - nigeriano Senza biglietto ferisce controllori e poliziotti : Federico Garau Completamente ubriaco, lo straniero ha scatenato il panico a bordo di un bus della linea 17, dove è stato sorpreso senza regolare titolo di viaggio. Si trovava in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno In condizioni psicofisiche alterate, ha prima aggredito tre controllori, poi si è scagliato con violenza contro alcuni agenti della polizia locale di Trento intervenuti sul posto. Responsabile un nigeriano, salito ...