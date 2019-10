“Sei miliardi di flessibilità ancora da negoziare” | trattativa serrata Ue-Italia

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Bruxelles esaminerà il 15 ottobre le misure della bozza di bilancio. Fitch taglia le stime per il nostro Paese: crescita zero per quest’anno

nimrodog : RT @LaStampa: Bruxelles esaminerà il 15 ottobre le misure della bozza di bilancio. Fitch taglia le stime per il nostro Paese: crescita zero… - alcinx : RT @LaStampa: Bruxelles esaminerà il 15 ottobre le misure della bozza di bilancio. Fitch taglia le stime per il nostro Paese: crescita zero… - LaStampa : Bruxelles esaminerà il 15 ottobre le misure della bozza di bilancio. Fitch taglia le stime per il nostro Paese: cre… -