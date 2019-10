Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il decretoper i non abilitati si farà. Voluto dalla Lega, annunciato dall’ex ministro Bussetti a due giorni dalle Europee e poi bloccato dalla caduta del governo gialloverde, è stato ripristinato dal nuovo ministro Lorenzo Fioramonti: riguarderà circa 55mila professori che hanno alle spalle almeno tre anni di servizio. I primi, scelti per titoli e una prova scritta al pc, riceveranno una, gli altri avranno comunque l’abilitazione, titolo che garantisce una corsia preferenziale per l’assegnazione delle supplenze. Parallelamente dovrebbe partire anche il concorso ordinario, per circa altri 25mila posti, atteso da tre anni, ma con tempi forse un po’ più lunghi. Questo nuovo concorso straordinario è un’idea soprattutto dei, che lo chiedono da circa un anno per far fronte alla carenza cronica di vincitori e dare una risposta alle esigenze dei. ...

AnnaAscani : L’intesa coi #sindacati sulla #scuola è un grande risultato. Abbiamo lavorato in questi giorni per raggiungere una… - TgLa7 : #Scuola: Fioramonti-sindacati firmano decreto per concorso precari. Sarà previsto da un decreto legge che prevederà… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: Scuola, sindacati e Miur firmano l’accordo salva-precari: cattedra per 24mila insegnanti, abilitazione per altri 30mil… -