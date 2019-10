Scuola | oltre 10mila gli studenti scelgono un periodo all’estero | +38% rispetto al 2016

Scuola : Palermo - oltre 2300 bimbi negli asili comunali (2) : (AdnKronos) - "La Scuola si conferma sempre più una 'casa comune' per la nostra cittadinanza - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Una casa comune al cui centro sono i più piccoli cittadini e le più piccole cittadine, portatori e portatrici di diritti, primo fra tutti quello ad avere luoghi di edu

Scuola : Palermo - oltre 2300 bimbi negli asili comunali : Palermo , 2 set. (AdnKronos) - Più di 2300 bambini, tra zero e sei anni, verranno accolti quest'anno nei servizi educativi del Comune di Palermo e in quelli accreditati. Secondo i dati, forniti da Palazzo delle Aquile, nella primissima infanzia, ovvero tra zero e tre anni, 27 servizi a gestione diret

Via libera ad oltre 60 mila nuove assunzioni nella Scuola : ''nella riunione di questa sera, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'autorizzazione all'assunzione di nuove unità di personale del comparto scuola e Afam, richieste del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca''. Lo affermano in una nota congiunta i ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Giulia Bongiorno e Marco Bussetti. L'autorizzazione riguarda, per l'anno ...