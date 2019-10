Scuola | intesa su concorso precari Cattedra per 24mila docenti

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 1 ottobre 2019) L'siglata tra sindacati e Miur a Viale Trastevere prevede unstraordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti

