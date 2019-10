Scoperto il pianeta che non dovrebbe esistere

Scoperto pianeta simile a Giove che orbita attorno a una piccola stella : Un pianeta gigante simile a Giove che orbita attorno a una piccola stella con una massa pari a un ottavo di quella del Sole.?E' la scoperta effettuata dagli astronomi del consorzio europeo Carmenes,...

Astronomia - Scoperto un pianeta gigante “impossibile” : orbita intorno ad una nana rossa : Gli astronomi hanno scoperto un pianeta gigante in orbita attorno ad una nana rossa a 280 anni luce di distanza dalla Terra. Si tratta di un super-Giove che tuttavia, stando alle attuali teorie, non dovrebbe esistere nei pressi di una stella di questo tipo. Come riporta la BBC, secondo lo studio pubblicato su Science, la stella possiede una massa maggiore di quella del pianeta ma la differenza è molto più piccola di quella esistente fra il Sole ...

Scoperto un pianeta potenzialmente abitabile per la presenza d'acqua : A 110 anni luce dalla Terra è stato Scoperto un pianeta molto simile al nostro. La presenza d'acqua osservata grazie alla strumentazione della Nasa ha permesso di ipotizzare una potenziale abitabilità fuori dal Sistema solare. Il pianeta in questione, denominato K2-18b, è stato Scoperto nel 2015 grazie al telescopio spaziale Kepler, che ha permesso di osservare la sua rotazione intorno ad una stelle più piccola e fredda del Sole. A causa delle ...

Spazio - Scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui c’è acqua. Gli scienziati : “Lì potrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...

Scoperto pianeta gigante con un’orbita assurda - mai vista prima : è figlio di una catastrofe cosmica : Studiando i dati raccolti per venti anni dalla stella HR 5183 gli scienziati hanno Scoperto un esopianeta gigantesco con un'assurda orbita eccentrica, mai vista prima per un oggetto di questo tipo. Il corpo celeste, caratterizzato da una massa tripla rispetto a quella di Giove, impiega 74 anni per completare un giro e viene sottoposto a una vera e propria fionda gravitazionale.Continua a leggere

Scoperto pianeta nella zona abitabile di una stella a soli 12 anni luce da noi : sarà la nuova Terra? : Grazie allo strumento HARPS installato su un telescopio dell'Osservatorio di La Silla (Cile) un team di astronomi internazionale ha individuato tre nuovi esopianeti rocciosi a soli 12 anni luce di distanza dalla Terra. Il più promettente, Gliese 1016 d, orbita nella zona abitabile della stella e potrebbe avere acqua liquida sulla superficie e un'atmosfera respirabile. Non si esclude la presenza della vita.Continua a leggere

Scoperto pianeta gigante attorno a una stella giovane : ha una massa 3mila volte quella della Terra : Grazie ai dati raccolti dallo strumento HARPS installato su un telescopio dell'Osservatorio di La Silla, in Cile, un team di ricerca internazionale ha Scoperto un secondo pianeta attorno alla stella Beta Pictoris, sita a 63 anni luce dalla Terra. Ha una massa pari a nove volte quella di Giove e impiega 1200 giorni per completare un'orbita.Continua a leggere

Scoperto pianeta roccioso grande come la Terra ma senza atmosfera : Una ricerca pubblicata su Nature dal gruppo di planetologi coordinato da Laura Kreidberg, dell’Università di Harvard e del centro Smithsonian per l’astrofisica di Cambridge, ha dimostrato che il pianeta LHS 3844b, a circa 49 anni luce dal Sistema Solare, ha una struttura simile a quella della Terra ma è completamente privo di atmosfera. I ricercatori hanno studiato il pianeta LHS 3844b studiando le osservazioni condotte dal ...