San Siro | la provocazione di Roberto Maroni | “Il nuovo stadio spero solo del Milan!! lo

La rassegna stampa di martedì 1 ottobre – Le prime pagine di calcio : “toh! C’è Sheva a San Siro!” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime in casa Milan, inizio di stagione shock per il club rossonero che si trova nelle zone basse della sconfitta, ennesima sconfitta per la squadra di Giampaolo questa volta davanti al pubblico amico contro la Fiorentina ma a ...

Milan demolito prima di?San Siro : La sconfitta casalinga con la Fiorentina certifica la crisi rossonera: quattro sconfitte in sei partite. Il pubblico contesta, la società deve chiarirsi le idee, intanto l’Inter si tiene stretta la vetta. In Formula 1 le Ferrari pagano le lusinghe

Il Milan crolla tra i fischi a San Siro - la Fiorentina passa 3-1 : Serata da incubo per il Milan, che a San Siro incassa la terza sconfitta di fila cedendo per 3-1 alla Fiorentina guidata dall'ex Montella

Milan - Maldini : “Le colpe sono di tutti - forse si paga un po’ l’effetto San Siro” : C’è anche la voce della società. Dopo le parole di Giampaolo, anche Paolo Maldini si presenta ai microfoni di Sky al termine di Milan-Fiorentina. “Puntando sui giovani è normale che lo stadio si senta un po’, ai ragazzi pesa. La colpa qui è di tutti: società, allenatore e calciatori. Non c’è molto bisogno di parole, siamo soltanto all’inizio, le situazioni si possono ribaltare in poco tempo. La paura è ...

San Siro ai piedi di Ribery - il francese scherza : “sono vecchio - ma in campo giovane. Il calcio è la mia vita” : Ribery trascina la Fiorentina alla vittoria sul Milan a suon di giocate e gol: il francese ironizza sulla sua età e racconta il suo amore per il calcio Franck Ribery esce fra gli applausi di San Siro. Nella notte atroce del Milan, il francese trascina la Fiorentina a suon di splendide giocate, firmando anche il gol del triplo vantaggio della Viola (1-3 il finale). Nel post gara, Ribery si è espresso sui dubbi legati alla sua età e alla sua ...

Milan crolla a San Siro : Fiorentina condanna Giampaolo con Ribery e Chiesa : Una super Fiorentina espugna San Siro con un secco 3-1 e aggrava la profonda crisi del Milan di Marco Giampaolo. La squadra rossonera incassa la quarta sconfitta in sei partite, la terza consecutiva, e in classifica sprofonda ad un solo punto dalla zona retrocessione. Per il tecnico abruzzese, conte

Milan-Fiorentina 1-3 : San Siro contesta squadra e società - Giampaolo è a rischio : La desolazione della Curva Sud, che abbandona lo stadio, la dice tutta sul momento difficile del Milan. I rossoneri perdono anche contro la Fiorentina (1-3) e restano a sei punti in classifica, uno...

Milan-Fiorentina 1-3 - sprofondo rossonero : San Siro contesta Giampaolo e società : La squadra fa passi indietro rispetto alla prova di Torino, decidono un rigore netto di Pulgar, Castrovilli e un grande Ribéry; i rossoneri fanno poco, il tecnico ora rischia

Milan - disastro e vergogna! La Fiorentina danza nel clima surreale di San Siro : è più grave la confusione o la paura? : Il Milan perde 1-3 contro la Fiorentina sotto i fischi di San Siro: rossoneri sotto di un uomo, in completa confusione mentale e tattica. Giampaolo sempre più sulla graticola Milan-Fiorentina 1-3, i fischi di metà San Siro, l’altra metà era già a casa a metà del secondo tempo. Si conclude così il match della domenica sera della 6ª Giornata di Serie A, in un clima a dir poco surreale. Il Milan, già contestato prima dell’inizio ...

Il Milan è disastroso - la Fiorentina diverte e si diverte : a San Siro solo fischi per i rossoneri [FOTO] : Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. ...

Milan-Fiorentina 1-3 diretta : San Siro contesta squadra e società - standing ovation per Ribery : Costituisce un pessimo ricordo l'ultimo precedente di San Siro tra Milan e Fiorentina per i rossoneri: 0-1 con gol di Chiesa, con i viola che ripartono per Firenze con i 3 punti in tasca; nel...