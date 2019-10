Salvini contro l’arcivescovo di Bologna | “Tortellini al pollo? Cercano di cancellare la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’idea delMatteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” a base di carne diin occasione della festa del patrono, San Petronio, divide. La ricetta senza maiale, quindi anche per i musulmani che non possono mangiarlo, fa insorgere il centrodestra a pochi giorni dall’apertura degli stand in piazza Maggiore. Da Terni, durante un comizio elettorale, attacca Matteo: “È come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando dila nostra storia, la nostra cultura?”. L'articolol’arcivescovo di: “Tortellini aldila nostra storia e la nostra cultura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Abbiamo fatto un Governo per mandare a casa Salvini e per non aumentare l’IVA. Da noi zero polemiche su ministeri,… - LegaSalvini : ++ TUTTI A ROMA CON MATTEO SALVINI CONTRO IL GOVERNO DELLE POLTRONE ++ Sabato 19 ottobre, ore 15, in Piazza San Gi… - matteosalvinimi : #Salvini: contro furti agli agricoltori da ministro, con prefetture e questure, avevo predisposto pool ad hoc per p… -